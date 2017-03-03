03.03.2017 18:45:55

AK Parti'nin Sinop mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (2)- 'Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz'. Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı'- 'Gelmediler, biz de dedik ki 'O halde biz MHP ile bir araya geliriz, bu değişikliği yaparız, Me

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz.' Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı?" dedi.

Yıldırım, İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Türkiye'ye büyük bir dönüşüm kazandırmak istediklerini, bunun da isminin "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olduğunu söyledi.

Sistemi neden değiştirmek istediklerini anlatan Yıldırım, Adnan Menderes'in milletin seçtiği ve takdir ettiği bir başbakan olduğunu, Türkiye'nin seçilmiş başbakanının idam sehpasına çekildiğini, iki bakanın da katledildiğini ifade etti.

Yıldırım, CHP zihniyetinin 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'deki yönetim sistemini değiştirdiğini dile getirdi.

"Milletin yetki verdiği Meclisin yetkilerini budadılar, hükümetin yetkisini kısıtladılar, milli iradenin sesini susturmak istediler" diyen Yıldırım, Menderes'ten sonra gelen bütün hükümetlerin bunun zorluğunu çektiğini kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin var olan sistemde zaman kaybettiğini belirterek, "Şimdi biz, sizin oylarınızla 2007'de cumhurbaşkanı seçimini halkın yapması şeklinde bir halk oylaması yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz'. Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı? Her şeye olmaz, her şeye yokuş. Gelmediler, biz de dedik ki 'O halde biz MHP ile bir araya geliriz, bu değişikliği yaparız, Mecliste kararı alırız ve bunu 80 milyonun onayına sunarız'. Şimdi söz milletin, karar milletin. Kararımız evet." diye konuştu.

"Zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz, bırakın olduğu gibi kalsın?" şeklinde eleştirileri aktaran Başbakan Yıldırım, "Biz kendimiz için değil, Erdoğan için değil, her doğan için değiştiriyoruz. Biz gelecek nesiller için değiştiriyoruz." dedi.

- "Geçmişten aldığımız tecrübeler var"

Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir sorun olmadığını fakat geçmişte sorunlar yaşandığını hatırlattı. Geçmişte yaşanan sorunlardan dolayı çıkan krizlere vurgu yapan Yıldırım, "Bugün sorun yok ama geçmişten aldığımız tecrübeler var." dedi.

Mevcut sistemin iki başlılığı getirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İki başlı sistem yürümez, çatal kazık toprağa gitmez burada mutlaka milletten iradesini alan tek bir irade olması lazım. Sandıkta şimdi gideceğiz, inşallah evet oylarını vereceğiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden aydınlık yolda en önemli kararı vermiş olacağız. Tek adam teranesi tutturmuş, gidiyorlar. Buzluk, Gökırmak, Altınkaya Mahallesi'nde iki tane muhtar mı var? Bir tane muhtar seçiyorsunuz değil mi? Bunlar istiyor ki, bir tane yetmez, iki tane, iki tane yetmez, üç tane muhtar seçin.

Sinop'ta bir tane belediye başkanı var, 'Bu yetmez' diyorlar, 'İki tane olsun' hatta 'Üç tane seçelim' diyorlar. Bunlar bu ara HDP ile çok sıkı fıkılar, eş başkanlığa kafayı takmışlar, onlarda 'Hayır' grubundan, HDP de 'Hayır' grubundan, bunlardan hayır gelmez, memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. İstiyorsanız eş başkan seçiniz, Kılıçdaroğlu madem başa çıkamıyor, 7 seçime girmiş, 7'sini de kaybetmiş, yerinde durmaya devam ediyor, yorulduysa yanına bir yedek genel başlan daha seçsin. Bizim bir itirazımız olur mu? Olmaz. Vatandaş kime yetkiyi verdiyse onu tanır."

Yıldırım, mevcut sistemde vatandaşların sadece Meclisi seçebildiğini, hükümeti seçemediğini aktararak, yeni sistemde hükümeti milletin seçeceğini, seçilen hükümetin iki dönem görev yapacağını kaydetti.

Yeni sistemin rejim değişikliği olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bunun rejim değişikliği olduğunu söyleyen, alçakça, adice bir yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı konmuş. Ne zaman? 1923'te. Cumhuriyet ilan edilmiş, 'Türkiye'nin rejimi Cumhuriyet'tir' denmiş." ifadelerini kullandı.

Rejimi değiştirmek, parlamentoyu, Meclisi lağvetmek, hükümeti alaşağı etmek isteyenlerin, cumhurbaşkanını öldürmek isteyenlerin 15 Temmuz gecesi derslerini aldıklarını vurgulayan Yıldırım, bu süreçte memleketin menfaati, ülkenin geleceği için "Önce memleketim ve milletim" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, "Bizim bu sistemle yaptığımız sadece hükümet sistemini değiştirmektir, daha hızlı işleyen, daha kaliteli bir sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Bu yeni sistemle Türkiye'nin ekonomisi daha da fazla büyüyecek, refah daha fazla artacak, yeni fabrikalar, yeni yollar, yeni hastaneler, yeni iş alanları açılacak." dedi.

(Sürecek)