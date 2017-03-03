SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti'nin Sinop mitingi
03.03.2017 18:45:55

AK Parti'nin Sinop mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (2)- 'Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz'. Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı'- 'Gelmediler, biz de dedik ki 'O halde biz MHP ile bir araya geliriz, bu değişikliği yaparız, Me

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz.' Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı?" dedi.

Yıldırım, İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, Türkiye'ye büyük bir dönüşüm kazandırmak istediklerini, bunun da isminin "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olduğunu söyledi.

Sistemi neden değiştirmek istediklerini anlatan Yıldırım, Adnan Menderes'in milletin seçtiği ve takdir ettiği bir başbakan olduğunu, Türkiye'nin seçilmiş başbakanının idam sehpasına çekildiğini, iki bakanın da katledildiğini ifade etti.

Yıldırım, CHP zihniyetinin 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'deki yönetim sistemini değiştirdiğini dile getirdi.

"Milletin yetki verdiği Meclisin yetkilerini budadılar, hükümetin yetkisini kısıtladılar, milli iradenin sesini susturmak istediler" diyen Yıldırım, Menderes'ten sonra gelen bütün hükümetlerin bunun zorluğunu çektiğini kaydetti.

Yıldırım, Türkiye'nin var olan sistemde zaman kaybettiğini belirterek, "Şimdi biz, sizin oylarınızla 2007'de cumhurbaşkanı seçimini halkın yapması şeklinde bir halk oylaması yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Baykal diyor ki, 'Anayasa değişikliği öyle iki partinin anlaşmasıyla olmaz'. Bütün partiler anlaşacakmış, öyle olacakmış. Biz de istedik ve dedik ki, 'Buyurun gelin anlaşalım'. Ama nerede bunlarda böyle bir memleket sevdalısı? Her şeye olmaz, her şeye yokuş. Gelmediler, biz de dedik ki 'O halde biz MHP ile bir araya geliriz, bu değişikliği yaparız, Mecliste kararı alırız ve bunu 80 milyonun onayına sunarız'. Şimdi söz milletin, karar milletin. Kararımız evet." diye konuştu.

"Zaten güçlüsünüz, neden sistemi değiştiriyorsunuz, bırakın olduğu gibi kalsın?" şeklinde eleştirileri aktaran Başbakan Yıldırım, "Biz kendimiz için değil, Erdoğan için değil, her doğan için değiştiriyoruz. Biz gelecek nesiller için değiştiriyoruz." dedi.

- "Geçmişten aldığımız tecrübeler var"

Yıldırım, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemde cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir sorun olmadığını fakat geçmişte sorunlar yaşandığını hatırlattı. Geçmişte yaşanan sorunlardan dolayı çıkan krizlere vurgu yapan Yıldırım, "Bugün sorun yok ama geçmişten aldığımız tecrübeler var." dedi.

Mevcut sistemin iki başlılığı getirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İki başlı sistem yürümez, çatal kazık toprağa gitmez burada mutlaka milletten iradesini alan tek bir irade olması lazım. Sandıkta şimdi gideceğiz, inşallah evet oylarını vereceğiz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine giden aydınlık yolda en önemli kararı vermiş olacağız. Tek adam teranesi tutturmuş, gidiyorlar. Buzluk, Gökırmak, Altınkaya Mahallesi'nde iki tane muhtar mı var? Bir tane muhtar seçiyorsunuz değil mi? Bunlar istiyor ki, bir tane yetmez, iki tane, iki tane yetmez, üç tane muhtar seçin.

Sinop'ta bir tane belediye başkanı var, 'Bu yetmez' diyorlar, 'İki tane olsun' hatta 'Üç tane seçelim' diyorlar. Bunlar bu ara HDP ile çok sıkı fıkılar, eş başkanlığa kafayı takmışlar, onlarda 'Hayır' grubundan, HDP de 'Hayır' grubundan, bunlardan hayır gelmez, memlekete bunlardan zerre kadar hayır gelmez. İstiyorsanız eş başkan seçiniz, Kılıçdaroğlu madem başa çıkamıyor, 7 seçime girmiş, 7'sini de kaybetmiş, yerinde durmaya devam ediyor, yorulduysa yanına bir yedek genel başlan daha seçsin. Bizim bir itirazımız olur mu? Olmaz. Vatandaş kime yetkiyi verdiyse onu tanır."

Yıldırım, mevcut sistemde vatandaşların sadece Meclisi seçebildiğini, hükümeti seçemediğini aktararak, yeni sistemde hükümeti milletin seçeceğini, seçilen hükümetin iki dönem görev yapacağını kaydetti.

Yeni sistemin rejim değişikliği olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bunun rejim değişikliği olduğunu söyleyen, alçakça, adice bir yalan söylüyor. Bizim rejimimizin adı konmuş. Ne zaman? 1923'te. Cumhuriyet ilan edilmiş, 'Türkiye'nin rejimi Cumhuriyet'tir' denmiş." ifadelerini kullandı.

Rejimi değiştirmek, parlamentoyu, Meclisi lağvetmek, hükümeti alaşağı etmek isteyenlerin, cumhurbaşkanını öldürmek isteyenlerin 15 Temmuz gecesi derslerini aldıklarını vurgulayan Yıldırım, bu süreçte memleketin menfaati, ülkenin geleceği için "Önce memleketim ve milletim" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, "Bizim bu sistemle yaptığımız sadece hükümet sistemini değiştirmektir, daha hızlı işleyen, daha kaliteli bir sistemi hayata geçirmek istiyoruz. Bu yeni sistemle Türkiye'nin ekonomisi daha da fazla büyüyecek, refah daha fazla artacak, yeni fabrikalar, yeni yollar, yeni hastaneler, yeni iş alanları açılacak." dedi.

(Sürecek)


    YORUM YAZ
'Almanya'da siyasete yasak, teröre hürriyet var'
'Darbe yapmasak da hapis yatacaktık'
İşte isim isim Yurtta Sulh Konseyi üyeleri listesi!
'Hulusi Akar görevden alınsın'
HDP: Peşmerge ve PKK'nın çatışması...
Sinan Ogan'dan Trump'ı hatırlatan Suriyeli mülteci çıkışı
Turgay Güler ve AK Partili vekil arasında militan tartışması
Miting krizine Merkel'den ilk açıklama!
Rusya: Menbiç, Esed rejimine devrediliyor
Türkiye'nin en zengin 100 ismi belli oldu!
MHP'den bir yazara daha tepki geldi
Alman medyası Türkiye aleyhtarlığını tırmandırıyor
Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bekir Bozdağ açıklaması
Efsane Murat 124 geri döndü! Modifiye yok, her şey orjinal
Yapılması kolay 10 pratik salih amel (1)
Fikri Işık: Türkiye'nin önceliği Menbiç'tir
'Asker elbisesi giymiş teröristler!'
Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki
FETÖ'cülerin Bylock yalanları
Bozdağ: Almanya teröristlerin sığınağı oldu
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Alman basını: Erdoğan’a vize verilmemeli
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
MHP'li muhalif Oğan: Binali Yıldırım'dan milletvekilliği teklifi geldi...
Fenerbahçe'ye PFDK şoku
Fenerbahçe'ye PFDK şoku
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
03.03.2017 18:41:17
Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kuruluyor
Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi kuruluyor
Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
03.03.2017 18:37:43
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşına Adalet ve Ekonomi bakanlarının programlarının iptaliyle sonuçlanan gelişmelerden duyulan rahatsızlığı iletti.
03.03.2017 18:33:06
Cumhuriyet gazetesi önünde silah sesleri
Cumhuriyet gazetesi önünde silah sesleri
Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki binası önünde bu sabah silah sesleri duyuldu.
03.03.2017 17:53:21
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'da elektrik santralinde patlama: 9 yaralı
İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Aliabad kentindeki elektrik santralinde meydana gelen patlama sonucu 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
03.03.2017 17:17:52
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
İş başvurusuna giderken 2 can kurtardı
Amasya’da ırmağa uçan otomobildeki boğulmak üzere olan anneyle 7 aylık bebeğini o sırada iş başvurusuna giden bir vatandaş kurtardı.
03.03.2017 16:52:55
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Depremzedeler yağmurla mücadele ediyor
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle depremzedelerin çadırlarını su bastı.
03.03.2017 16:32:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'Bahçeli'nin yaptığı bel altı vuruş'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
'500 Peşmerge, PKK'ya karşı konuşlandırıldı'
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
Çavuşoğlu'ndan Bahçeli'ye Kürdistan bayrağı yanıtı
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
“IŞİD lideri Bağdadi yenilgiyi kabul etti'
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
Tuğgeneral Hacıoğlu, darbecilerle böyle çatışmış
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'15 Temmuz'da hiçbir işaret beklemeden sokağa çıkanlar nerede?'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Alo, FETÖ şüphelisisiniz...'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
'Mesud Barzani 'evet' için çalışıyor'
Altan Tan'dan Bahçeli'ye: Madem kardeşiz...
Altan Tan'dan Bahçeli'ye: Madem kardeşiz...
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
Neden Cumhurbaşkanlığı sistemi tercih edildi?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları