08.02.2017 17:21:50

AK Parti'nin referandum vurgusu

AK Parti referandum kampanyasına Mart ayında başlamayı planlıyor. AK Parti Sözcüsü Yasin Aktay, temel vurguyu ülkenin istikrarına yapacaklarını söyledi. Aktay, partisinin kampanya stratejisine ilişkin soruları yanıtladı.

AL Jazeera'den Gonca Şenay'ın haberine göre; Partiler cumhurbaşkanlığı sisteminin gündeme gelmesiyle birlikte aslında tavırlarını halka anlatmaya da başladılar. Resmi kampanya süreçleri ise henüz başlamadı. Sistemin mimarlarından AK Parti, bu süreci Mart ayıyla birlikte başlatmayı planlıyor.

Parti sözcüsü Yasin Aktay, çok uzun kampanya süreçlerini verimli bulmadıkları için referanduma 40 gün kala kampanyaya başlayacaklarını söyledi. Kampanya süreci henüz resmen başlamamış olsa da, AK Parti yaklaşımının temel esaslarını “Kararımız Evet” adı verilen bir kitapçıkta belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yenikapı Mitingi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verilen kitapçıkta kalıcı istikrar, birlik ve uzlaşma, hızlı ve etkili icraat, güvenli ve huzurlu Türkiye tespitleri kampanya sürecine ilişkin de aydınlatıcı.

“KALICI HALE GETİRMEK İSTEDİĞİMİZ SİSTEM”

Aktay'a göre, diğer partiler ile karşılaştırıldığında AK Parti'nin avantajları var:

“Başkanlık sistemi, hükümet sistemi olarak bu sistemin topluma anlatılması için elimizden geleni yapacağız. Toplumun farklı kesimlerine ulaşmak istiyoruz. Tabii bizim avantajlarımız var. Yaptığımız hizmetler ilk sırada yer alıyor. Bunlar, başkanlık sistemi ile birlikte kalıcı hâle getirmek isteyeceğimiz bir sistem sayesinde yapıldı.”

“DEMOKRASİNİN ESAS GÜCÜ KARARSIZLARDIR”

Referandumda oylama sonucunu belirleyici olacak kesim, “Kararsızlar”. O yüzden de tüm siyasi partilerin kararsızların oyunu etkilemek için ayrıca çaba göstermesi gerekiyor.

“Kararsızlar var. Biz onları aslında sistem içinde siyasetin en zevkle yapılacağı alan olarak görüyoruz. Çünkü kararsızlarsa eğer, samimilerdir. Karara varmamış olmaları önyargılı olmamalarından kaynaklanıyor. Demokrasinin esas gücü kararsızlardır. Hakikaten, sistem akıllarına yatmamış olabilir. Samimiyetimizi yeterince görememiş olabilirler. Samimiyetimizi göstereceğiz. Sistemi en rasyonel, en makul boyutuyla anlatmaya çalışacağız. “

“MHP KÜRT DÜŞMANI GİBİ ALGILNAMIYOR”

AK Parti açısından bu referandum sürecinde gelecek her oy önemli. Ancak, Milliyetçi Hareket Partisi ile yapılan işbirliğinin, partinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oylarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Yasin Aktay, bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadığını söyledi:

“Toplumumuzun sosyolojisinde ciddi bir gelişme söz konusu. Hem MHP eskisi gibi algılanmıyor, hem de MHP de çok etkilendi gelişmelerden. Aynı zamanda, ülkemizde olaylara bakış da eskisi gibi değil. Artık bölgede MHP Kürt düşmanı gibi algılanmıyor.”

“BİZ KÜRT SORUNUNU ÇÖZDÜK”

Bölgede partisinin elini en çok rahatlatan unsurun, AK Parti'nin Kürt sorununa yaklaşımı olduğunu da belirten Aktay, “Kürt sorununu çözdük” diye konuştu:

“Kürt sorunu konusunda önemli bir zihniyet değişimini gerçekleştirdik. Şu anda, biz 'Kürt sorununu çözdük' diyoruz. İtiraz eden, örgüt oluyor. Halk, Kürt sorununu çözdüğümüzü fiilen yaşıyor zaten. Kürt halkı kürt sorununu hissetmiyor.”

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