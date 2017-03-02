02.03.2017 13:29:29

AK Parti'nin referandum çalışmaları

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı mahallelerde halk oylamasını anlatmaya devam ediyor.

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AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı mahallelerde halk oylamasını anlatmaya devam ediyor.Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve mahalle teşkilatları 71 Evler mahallesinde kapı kapı üyeleri gezerek ve akşam ev ziyaretlerinde bulunarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini anlattılar. Odunpazarı İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Adem Kara, "Gayretimiz ve hizmetimiz etkin ve doğru karar alan bir hükümet sistemini temin ederek siyasi ve ekonomik istikrarın devamını sağlamak içindir. Teşkilatımızla birlikte her an sahada olacağız ve hemşehrilerimizle iletişimimizi sürdüreceğiz" dedi.