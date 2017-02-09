09.02.2017 14:29:37

AK Parti'nin mahalle toplantıları

Ak Parti Eskişehir teşkilatı, Anayasa referandumu öncesi Batıkent ve Gültepe mahallelerinde toplantılar düzenledi.

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Ak Parti Eskişehir teşkilatı, Anayasa referandumu öncesi Batıkent ve Gültepe mahallelerinde toplantılar düzenledi.AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, Batıkent'te mahalle başkanları ve mahalle teşkilatı üyelerinin bulunduğu toplantıya bizzat katılarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Kaynarca, referandumu ve Evet sonucunun getirileri ile ilgili bilgiler verdi. İbrahim Yılmaz Kaynarca, toplantıda, Hayır diyenlerin birçoğunun bilinçsizce, kulaktan duyma bilgilerle karşıt düşündüğünü, anlatıldığında ikna olup, 'biz böyle bilmiyorduk' diyerek Evet demenin daha mantıklı olduğunu ve de Evet diyeceklerini söylediklerini belirtti.Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesindeki ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları birimleri Şubat ayı olağan toplantısına ise AK Parti Odunpazarı Teşkilat Başkanı Yasin Karakuş katıldı. Toplantıda, referandum sürecinde Gültepe Mahallesinde yapılacak referandum çalışmaları planlandı. Toplantı sonrası Ak Parti Gültepe Mahallesi teşkilatı üyeleri, sosyal medyada hızla yayılan "Evet" zincirine tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için Evet diyoruz mesajını vererek, Erenköy Mahallesi teşkilatına 'siz de var mısınız' çağrısında bulundular.