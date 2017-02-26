26.02.2017 17:02:43

AK Parti'nin Kahramankazan mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (3)- 'PKK'ya, FETO'ya, DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETO'nun başına yıkıldı, El-Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı'- 'Bakın bir ay öncesine kadar dolar 4 lirayı görmüştü, bugün 3,60. Bu, daha da inecek. Üst aklı, ekonomik kumpasları, oynanan oyunları boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, bölücü terör örgütü PKK'ya, FETÖ'ye ve DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduklarını belirterek, "Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETÖ'nun başına yıkıldı, El-Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı." dedi.

Başbakan Yıldırım, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen partisinin anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecindeki ilk mitinginde yaptığı konuşmada halk oylamasının bir seçim olmadığını belirtti. Meseleye genel seçim havası vermeye çalışanların olduğu değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, milletin olan biteni izlediğini ve gülüp geçtiğini bildirdi.

Yıldırım, milletin, referandumu bahane ederek, vatandaşları kutuplaştırmaya çalışanlara gereken cevabı 16 Nisan'da vereceğini ifade etti.

Türkiye'de '79 milyonun hükümeti' olduklarını vurgulayan Yıldırım, bir önceki seçimlerde CHP'ye ve HDP'ye oy verenlere de seslendi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Siyasi görüş farklılıklarımızı artık bir kenara bırakalım. Mevzubahis olan memleketse, mesele memleketse gerisi teferruat. Bu işin kavgası olmaz, bu işin kutuplaşması olmaz.

Gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz. 16 Nisan günü sandığa siyasi kimliğimizle gitmeyeceğiz. Millete hassasiyetimizle, birliğimizle, kardeşliğimizle gideceğiz. Bizler, hizmet eriyiz, 15 yılda Ankara'nın, Kazan'ın çehresine hep birlikte şahit olduk. Bilkent'teki şehir hastanemiz bitmek üzere. Ankara-İzmir arasında sefer yapacak yüksek hızlı tren hattının çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Yeter mi, yetmez. Çünkü, Ankaralılar, Kahramankazanlılar elbette her şeyin en iyisine layık.

Daha düne kadar 'Türkiye'nin en büyük sıkıntısı terör' deniyordu. Biz, mesajı aldık. PKK'ya, FETO'ya, DEAŞ'a tarihin en ağır darbesini vurduk. Kandil, PKK'nın başına yıkıldı, Kazan FETO'nun başına yıkıldı, El-Bab DEAŞ'ın başına yıkıldı."

Türkiye'nin bu kararlılıkla birçok kazanım elde edeceğine değinen Yıldırım, "Bakın bir ay öncesine kadar dolar 4 lirayı görmüştü, bugün 3,60. Bu daha da inecek. Üst aklı, ekonomik kumpasları, oynanan oyunları boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak, yeni yeni projeler hayata geçecek." dedi.

- Ankara-kahramankazan yolu genişletilecek

Yeni bir müjde vereceğini açıklayan Yıldırım, bu kapsamda Ankara-Kahramankazan yolunu genişleterek 3 gidiş 3 geliş yapacaklarını belirtti. Yıldırım, çalışmaların 1-2 ay içerisinde başlayacağına işaret ederek, Ankara'ya havalimanları, tüp geçitler, şehir hastaneleri, üniversiteler, yüksek hızlı trenler ve yüksek hızlı tren garı yapıldığını anımsattı.

Başbakan Yıldırım, farklı hızlı tren hatlarına yönelik çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayarak, "Biz, köklerimizden beslendik ve geleceğe yöneldik. Abdülhamid'in hayalini hayata geçirdik. Marmaray, Abdülhamid'in hayali. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu taşımayı kendimize görev bildik. Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Arnavut'u, Çerkez'i biz hepimiz 'aynı dağın yeliyiz' dedik. Farklılıklarımızı hep zenginlik olarak gördük. 2002'nin karamsar Türkiye'sini 2017'de başı dik, istikrarlı, yükselen bir kutup yıldızı haline getirdik. Şimdi Kahramankazan, son referandumda 2010'da siz size yakışanı yaptınız. Kahramankazan'da sandığa gittiniz ve yüzde 74 'evet' dediniz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan "yüzde 100" cevabı üzerine "Yüz demeyelim, bırak 3-5 tane de onlar alsın. Bu kadar cimriliğe lüzum yok." diyen Yıldırım, "Yüzde doksan mı?" diye sordu. Halk oylamasında kadınlara ve gençlere güvendiğinin altını çizen Yıldırım, "Yeni rekor yolda. İstikrar büyüsün, sürsün, Türkiye büyüsün. Hep birlikte aydınlık bir Türkiye için hazır mısınız? Güçlü ekonomi için var mısınız? Kalkınma için var mısınız? Barış, huzur, refah için ne diyorsunuz? Sevdamız millet, kararımız 'evet'. Evet, evet, evet." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, yeni anayasayla özellikle gençlerin önünün açıldığını belirterek, "7, 5 milyon gencimizin siyasete girmesinin önündeki engeli kaldırıyoruz. Böylece, siyaset gençleşiyor, siyaset renkleniyor, siyasette rekabet oluyor. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyoruz." dedi.

- "Nüfus 59 milyonken 100 milletvekili arttı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "50 milletvekiline fazladan para vereceksiniz" dediğini anımsatan Yıldırım, "Bak bak bak, ne kadar dürüst olmuş. Sen onu soracağına, bir milletvekilin 1 trilyon 200 bin lira telefon faturasını bu devletin sırtına sarıyor, onu hesabını sor." diye konuştu.



Yıldırım, CHP'nin, 1995'te Türkiye'nin nüfusu 59 milyonken milletvekili sayısını DYP ile 100 milletvekili birden arttırdığını belirtti. Başbakan Yıldırım, "Şimdi, nüfus olmuş 80 milyon, 550'den 600'e çıkarmışız, bunun lafını ediyor. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız." ifadesini kullandı.

Çift başlı yönetimlerden milletin çok çektiğine dikkati çeken Yıldırım, bu sistemin baba ile oğlunun arasını açtığını, kim gelirse gelsin mutlaka sorun çıkardığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, 1950'den beri yaşananların ortada olduğunu, AK Parti'ye 27 Nisan 2007'de elektronik muhtıra verildiğini, kendilerinin de şapka ve ceketlerini alıp gitmediklerini söyledi. Gönderilen elektronik muhtırayı taahhütlü iade ettiklerine işaret eden Yıldırım, "Dedik ki (Biz, milletten başka hiç kimseye boyun eğmeyiz.)" diye konuştu.



Cumhurbaşkanının partili olup olmayacağı konusunun ezber yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "Olur, bal gibi olur. Gayet de güzel olur. Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanlığı seçimine giderken 2014 Ağustosu'nda AK Partili değil miydi? Bütün ülkeye, her vatandaşımıza hizmet etmedi mi?" değerlendirmesinde bulundu.

-"Hizmet ederken hangi partiye oy verdiğine bakmayız"

Yıldırım, millete hizmet götürülürken "hangi partidensin" diye soran olmadığını belirterek, "Bizim siyaset anlayışımızda hizmet ederken kafasına bakmayız, hangi partiye oy verdiğine bakmayız. Çünkü biz inanırız, yaratılanı hoş görürüz Yaradan'dan ötürü. Biz, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' diyen bir anlayıştan, bir ecdadın torunlarıyız. Hangi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımızın kararı başımız gözümüz üstündedir." dedi.



Bir gemide iki kaptan olmayacağına dikkati çeken Yıldırım, onun için tek olacağını, ama "tek" denilenin milletin oylarıyla gelip, milletin oylarıyla gideceğini bildirdi. Yıldırım, "Silahlarla, uçaklarla, bombalarla gelemeyecek. Kimse, milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak." değerlendirmesinde bulundu.



- "Manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu"



Yıldırım, "Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi. AK Parti geldi, artık manşetlerle hükümet kurmak, hükümet yıkmak tarih oldu. 'Karargah rahatsız' bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi. Eskiden, 28 Şubat'ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata, halkın seçtiği iktidarı al aşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Şimdi bakıyorum, benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar." diye konuştu.



Meydandakilere, "Demokrasi dışı gerişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlılar bu algı operasyonları size söker mi? diye soran Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Elbette sökmez. Kahramankazanlılar sizden bir söz almak istiyorum. 16 Nisan'a kadar kapı kapı, ev ev dolaşmaya hazır mısınız? Sıkmadık el, tebessüm etmedik yüz kalmayıncaya kadar çalışacak mısınız? Bir 'evet'i bin 'evet', bin 'evet'i milyonlarca 'evet' yapmak için bütün teşkilat olarak sahalarda olacak mısınız? 'Evet' için konu komşu, çarşı pazar gezip Türkiye'nin aydınlık yarınlarının inşası için 2023 Türkiyesi'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi için çalışmaya var mısınız? (Meydandakilerin 'evet' yanıtı üzerine) O zaman söz sizde, kalıcı istikrar, güçlü Türkiye için, sözde demokrasi değil, etkin temsil için, üstünlerin değil, milletin kendi anayasası için, ithal değil milli siyaset için kararımız (evet)."

-Notlar

Miting alanına, Türk bayrağı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük boy posterleri asıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde ilçe halkından şehit olan dokuz vatandaş ve 92 gazinin fotoğraflarının yer aldığı büyük posterler de miting alanında yer aldı.

- Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar

Kahramankazanlılar, alandaki üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, "Aynı yağmurda beraber ıslanmaya, nice yıllara, iyi ki doğdun büyük usta" yazan posterle 63 yaşına giren Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı.

Öte yandan ayrıca, "Biz 15 Temmuz'da evet dedik", "15 Temmuz'da kurşuna olduk set, 16 Nisan'da kararımız evet", "15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da vermek için evet" sloganlarının yer aldığı posterler de alanı süsledi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından alandaki vatandaşlara satranç takımı dağıttı.

Mitinge, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Fatih Şahin, Öznur Çalık, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)