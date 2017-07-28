28.07.2017 19:22:00

'AK Parti'nin İşgali' davası ertelendi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden 14'ü tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.



15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden 14'ü tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 10 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 3 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Salonda taraf müşteki ve mağdur avukatları ile yakınları da hazır bulundu. Pazartesi günü sanık savunmalarıyla başlayan duruşma, 1 hafta boyunca tanık beyanlarıyla devam etti. Duruşmada söz alan avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık 60 erin dava dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



İDDİANAMEDEN



İddianamede 1 binbaşı, 2 yüzbaşı ve 60 erin de arasında olduğu şüpheliler hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.



İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.