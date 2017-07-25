25.07.2017 21:45:54

AK Parti'nin İşgal Girişimi Davası'nda tanıklar dinleniyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden 14'ü tutuklu 75 sanığın yargılandığı dava, tanık beyanlarıyla devam ediyor.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal eden 14'ü tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 1 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Sanık ve müşteki avukatları ile yakınları da salonda hazır bulundu.



Tanık beyanlarının dinlenmesiyle duruşmaya ara verildi. Aranın ardından yine tanık beyanlarıyla devam edilecek.



İddianameden



İddianamede 1 Binbaşı, 2 yüzbaşı ve 60 erin de arasında olduğu şüpheliler hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.



İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.