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AK Parti'nin Bartın mitingi
03.03.2017 17:04:00

AK Parti'nin Bartın mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım: (1)- 'Hava muhalefeti gelir geçer de bizim müzmin muhalefetin derdi bir türlü bitmez'- 'AK Parti iktidarı olarak 15 yılda iki halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor.' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı'- 'Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Bartın'daki mitingine hava muhalefeti nedeniyle video konferansla bağlanarak, "Hava muhalefeti gelir geçer de bizim müzmin muhalefetin derdi bir türlü bitmez." dedi.

Yoğun sis nedeniyle uçağı Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na iniş yapamayan Yıldırım, Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge Sinop'tan video konferansla bağlanarak, Bartınlılara hitap etti.

"Yanınızda değiliz ama gönlümüz beraber" diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Hava muhalefeti gelir geçer de bizim müzmin muhalefetin derdi bir türlü bitmez." ifadesini kullanan Yıldırım, Bartınlıları selamladı.

Bartın'ın bugün ayrı bir güzel olduğunu, kabına sığmadığını dile getiren Yıldırım, "Keşke şu anda sizinle beraber olsaydım. Bartın, bugün Ulukaya Şelalesi, Bartın Çayı gibi çağlayıp akıyor. Maşallah kalabalık, coşku, her şey orada. Bartın, bugün Küre Dağları gibi kükrüyor, Karadeniz gibi kabarıyor. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim Bartın'ı, Bartınlı kardeşlerimizi muhafaza etsin." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Bartınlı şehitler başta olmak üzere vatan ve milletimiz için hayatını seve seve veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömür diledi.

- "Bartın'ın güzelliklerini dünyaya açacağız"

Amasra ile Bartın arasındaki Amasra Tüneli'ni yaptıklarını, 30 dakika süren yolun, şu an 15 dakikayı bulmadığını dile getiren Yıldırım, "Yine Bartın-Kurucaşile arasında Çakraz Tüneli'ni de bitirdik, onu da hizmete açtık. Tünelden memnun musunuz Bartınlılar, gidip geliyor musunuz? Ses verin. Bizim işimiz bitmez. Biz ne diyoruz, durmak yok yola devam. İnşallah bu yolun devamını da tamamlayacağız. Bartın'ın bu güzelliklerini tüm dünyaya açacağız." ifadelerini kullandı.

Bartın'ı, Zonguldak ve Ankara'ya bağladıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şimdi daha güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Bugüne kadar hep Bartın olarak bize güç verdiniz, destek verdiniz. Bunun için müteşekkiriz. Şimdi bir kez daha bize destek vermeye hazır mısınız? 16 Nisan, halk oylamasında 'evet' demeye var mısınız? Bartın, 2002'de yüzde 28 ile başladı, 2015'te yüzde 53'e kadar çıktı. Her seçimde oyu 10 puan artırarak bugünlere geldik.

Sevgili Bartınlılar, Türkiye'nin aydınlık yarınları için hazır mısınız? 16 Nisan'da, Türkiye'nin geleceği için, gençlerimiz için, yarınlarımız için var mısınız? Maşallah, Bartın tamam. Bartın işi bitirmiş. Bartın, büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye, aydınlık yarınlara karar vermiş. Allah sizden razı olsun."

- "Bartın-Safranbolu yolunu bölünmüş yol haline getireceğiz"

AK Parti iktidarı olarak Bartın'a çok önemli hizmetler yaptıklarını, Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide ile Bartın-Aydınlar yolunun yapımının sürdüğünü, Bartın-Arıt ile Bartın-Aydınlar yolunun ise kısa zamanda tamamlanacağını bildiren Yıldırım, "Bütün bu hizmetler devam etsin, Bartın büyüsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Siz her şeyin en iyisine layıksınız. Birlikte çalışacağız, ülkemizi daha da büyüteceğiz, şehirlerimizi, Bartınımızı daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Sakarya-Karasu-Ereğli-Bartın limanını birbirine bağlayacak demiryolu yapımına başladıklarını anlatan Yıldırım, yolları böldüklerini, milleti birleştirdiklerini belirtti.

Çaycuma-Perşembe-Kozcağız yolu ile Amasra bağlantı yolu ve tünelini de tamamladıklarını dile getiren Yıldırım, Çaycuma-Bartın arasını bölünmüş yol olarak bitirdiklerini ve hizmete aldıklarını anlattı.

Bartın-Amasra-Çakraz arasını da bölünmüş yol yaptıklarını ve hizmete aldıklarını vurgulayan Yıldırım, Bartınlılara Bartın-Safranbolu arasındaki yolun da bölünmüş yol haline getirileceği müjdesini verdi.

- "Milletin kararı her şeyin üzerinde"

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 yıldır gece demeden, gündüz demeden sizin için, ülkemiz, milletimiz için çalıştık, çabaladık, eserler, hizmetler yaptık. Siz bize 'evet' dediniz, yetki verdiniz, emaneti teslim ettiniz. Biz de sorumluluğumuzun gereğini hakkıyla yerine getirmek için çalıştık. 'Yapın' dediniz yaptık, 'Yapma' dediğiniz yerde durduk. Bizim istikametimizi ancak ve ancak millet belirler, milletin kararı her şeyin üzerindedir. Şimdi ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için yeni bir eseri de hep birlikte inşa edeceğiz. Büyük bir dönüşümü sizinle gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin daha hızlı büyümesi, huzuru, terörün yok olması için, halkımızın refahı için hep birlikte Türkiye'nin yeni hükümet sistemini, 16 Nisan'da vereceğimiz 'evet'lerle birlikte gerçekleştireceğiz."

- "Milletin yetkileri, millete geri veriliyor"

Halk oylamasının yalnızca bir hükümet sistemi değişikliği olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ama ana muhalefet partisinin iki lafının biri 'Rejim değişiyor, ülke elden gidiyor.' AK Parti iktidarı olarak 15 yılda iki halk oylaması yaptık. Bunların ikisinde de 'Rejim elden gidiyor, Türkiye bölünüyor.' dediler. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Onların söyledikleri yanlarına kar kaldı. Türkiye'yi bölmek hiçbir gücün haddi değildir, buna da imkan yoktur. Biz, 79 milyon vatan evladı, biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'e el uzatan dil, karşısında bizi görür. Rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Türkiye rejimini seçmiş, Cumhuriyet demiştir. Siz bu Cumhuriyet Meydanı'nda, Cumhuriyet'in en kuvvetli savunucuları olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. 27 Mayıs 1960 darbesi, sizin seçtiğiniz hükümeti alaşağı etti. Bir başbakan, iki bakan darağacına gönderildi. Millete ait olan yetkiler gasp edildi, yeni ihdas ettikleri anayasa ile Meclisin yetkilerini budadılar. CHP, o gün de değişime 'hayır' demesi gerekirken, maalesef darbenin getirdiği kısıtlamalara 1960 ihtilalinde 'evet' diyen CHP'yi görüyoruz. Onlar, aynı yerinde duruyor, rejim değişmiyor. Milletin yetkileri, millete geri veriliyor. Bu değişiklikle birlikte hem Meclis hem de hükümet çok daha güçleniyor."

(Sürecek)


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