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01.03.2017 16:36:31
AK Parti'nin Amasya mitingi
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Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.
01.03.2017 16:31:56
5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ operasyonunda 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
01.03.2017 16:06:34
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırı
İzmir’in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı. Savcının aracının ön ve arka camı kırılırken, şahıslar polisler tarafından yakalandı.
01.03.2017 15:54:26
Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu
Bilim adamları, gezegen oluşumunda gaz ve toz öbeklerini kütle yapılarına dönüştüren mekanizmanın varlığını keşfetti.
01.03.2017 15:42:05
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüsleri tanıtıldı.
01.03.2017 15:15:30
Sırrı Sakık görevden alındı!
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
01.03.2017 15:07:31
Balık fiyatları düşüyor
Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı havaların ısınmasıyla düşüşe geçti.
01.03.2017 15:00:55
TİMETÜRK
SON
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TİMETÜRK
AJANS
HABERLERİ
Erzurum AFAD'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret
ASKİ'den Kuşadası'na 40 yıllık çözüm
Sarıcakaya Belediyesinde SDS imzalandı
Altının kilogramı 145 bin 500 liraya geriledi
Darbeci askerler, uçaksavar mühimmatını kışladan çıka
Şairler, 15 Temmuz şehitleri için şiirler okudu
Obradovic'ten 'Zalgiris Kaunas' değerlendirmesi
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