SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti'nin Amasya mitingi
01.03.2017 16:31:46

AK Parti'nin Amasya mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım : (4)'Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır.'- '

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, 2007'de cumhurbaşkanı seçimleri öncesi gözükmeyen vesayet odaklarının CHP'nin arkasına gizlenerek "Cumhurbaşkanını AK Parti seçemez, bu Meclis seçmez" dediğini belirtti.

Kendilerinin çözüm için millete gittiğini, 2007'deki referandumla cumhurbaşkanını halkın seçmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yıldırım, bunun ardından 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Anayasa değişikliğiyle yarım kalan işin tamamlanarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirileceğini ifade eden Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye değişikliği birlikte yapma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Bahçeli'nin bu çağrıya cevap vererek, "Önce milletim ve memleketim, sonra partim" dediğine dikkati çeken Yıldırım, Bahçeli'ye ve milliyetçilere memleket için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, değişiklik yapılırken CHP'nin de kendileriyle birlikte olmasını istediklerinin altını çizerek, Kılıçdaroğlu'na "Madem cumhurbaşkanlığı sistemine karşısın o zaman sen ne istiyorsan, sen de bir anayasa değişikliği getir, ikisini de Mecliste görüşelim oylayalım, isterse 367'den fazla çıksın yine millete götürelim. Bizim milletimiz basiretlidir, feraset sahibidir, en doğru kararı verir. İkisini de sunalım, millet ne karar verirse başımız gözümüz üstüne" dediklerini aktardı.

Buna da "Yok" denildiğini anlatan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunlar, halka güvenmek yerine mahkemelere güveniyorlar. Hep bugüne kadar mahkemeler üzerinden iş çıkardılar. Milletin kararını, Meclisin kararını mahkemelere taşıyarak halkın iradesinin yavaşlatmaya çalıştılar. Bunların Türkiye'nin hayrına hiçbir adıma 'evet' dediklerini biz görmedik. Siz gördüyseniz Allah aşkına söyleyin. Türkiye'nin hayrına ne varsa bunlar 'hayır' demeye devam ediyorlar. Dün de devam ettiler bugün de devam ediyorlar.

Daha geçen gün Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla 'hayır' diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. 'Hayır' diyenleri onurlu yapacaksın, demeyenleri aşağılayacaksın. Yazıklar olsun. Böyle bir anlayışın Türkiye'ye Amasya'ya vereceği bir şey var mı?"

- İdam talepleri

Vatandaşların "İdam isteriz" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Bizim orada bir söz var 'Önce şeblediğini boya' derler. Dolayısıyla şimdi bir şebleme yaptık, onu boyayalım. 16 Nisan'ı bir görelim bakalım." diye konuştu.

Milletin faydasına olmayan hiçbir işin arkasında olmayacaklarını, değişikliğin Türkiye'yi "uçuracağını" ifade eden Yıldırım, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin sürekli büyüyeceğini, refahın artacağını, terör belasının Türkiye'nin gündeminden düşeceğini ve gereksiz tartışmaların sona ereceğini söyledi.

Bu topraklar üzerinde 80 milyonun bir, diri ve iri olacağını vurgulayan Yıldırım, birlikte daha huzurlu ve güvenli Türkiye'nin inşa edileceğini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiyeyi 2023'te dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına sokacaklarını vurguladı.

-"14 yılda 221 kilometre bölünmüş yol ilave ettik"

14 yılda eğitimden sağlığa, toplu konuttan ulaşıma, tarımdan enerjiye Amasya'ya 8 milyarlık yatırım yaptıklarını bildiren Yıldırım, gelecek yıl merkezde bin öğrenci kapasiteli yurdun hizmete açılacağını aktardı.

Yıldırım, Suluova Devlet Hastanesinin inşaatının devam ettiğini belirterek, Şerafeddin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesinin kadın ve çocuk kısımlarının da ek binalarının tamamlanıp büyütüleceğini ifade etti.

Binali Yıldırım, Amasya'da toplam 620 milyon kaynak kullanarak ihtiyaç sahipleri, yetimler, şehit yakınları, asker aileleri ve engellilere destek verdiklerini anımsattı.

Amasya'da yaklaşık 5 bin konut yaptıklarını, Amasya, Merzifon, Suluova Adalet saraylarını hizmete açtıklarını anlatan Yıldırım, "Amasya'da sadece 29 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 14 yılda 221 kilometre bölünmüş yol ilave ettik." dedi.

Yıldırım, Amasya çevre yolunun yapımının da hızla devam ettiğini söyledi.

- "Sabah Ankara'ya kahvaltıya gideceksiniz"

Türkiye genelinde bin 215 kilometre hızlı tren hattı yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesi çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

Yıldırım, "Amasya'ya hızlı tren yapıldığında Ankara'ya, Konya'ya sadece bir kaç saat içinde bağlanacak. Böylece sabah Ankara'ya kahvaltıya gideceksiniz. Oradaki akrabalar öğlen yemeğine size gelecek. Yol medeniyet, su medeniyettir. Projede bölüm bölüm ihale ve proje hazırlık çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Orman ve su işlerinde Amasya'ya 14 yılda toplam 540 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, Yassıçal, Değirmendere ve Ziyaret barajlarını tamamladıklarına işaret etti. Yıldırım, Amasya için önemli olan Aydıncık Barajı'nın da yapımına devam edildiğini, beş baraj daha yapıldığını bildirdi.

Hükümetleri döneminde Amasya'da çiftçilere 580 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Yıldırım, Amasya için eser üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Amasyalılara, "Bizde tehdit, korkutma yok. Bizde hedef, ümit, heyecan var. Bizde yalan dolan iftira yok. Biz gönül diliyle konuşacağız. Biz akıllara, gönüllere hitap edeceğiz. 16 Nisan'da Amasya'da sandıkları lime lime dolduracağız." diye seslendi.

- Notlar

Başbakan Binali Yıldırım eşiyle birlikte geldiği miting alanında platforma çıkarak vatandaşları selamladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda, AK Parti Amasya İl Teşkilatı tarafından hazırlanan "15 Temmuz nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisi" , "Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz'da kullandık, tabii ki evet" pankartları yer aldı.

Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından eşi Semiha Yıldırım ile vatandaşlara satranç takımı ve karanfil dağıttı.

Mitinge, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya katıldı.

(Bitti)



    YORUM YAZ
'Bundan sonra savaş da mümkün, terör de, darbe de...'
MHP 9 ilde miting yapacak
Yemen'de 'iç göç dramı'
'Erbakan Hoca: Şartlara teslim olmayan lider'
Arap Baharı neden Ürdün'e uğramadı?
Hakimden darbeci askere: Devlet isteseydi sizi öldürürdü
Taliban güçleri Kabil'e saldırıyor
Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı!
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Astsubay FETÖ bağlantısını itiraf etti
Kürtler referandumda “evet” mi diyecekler, yoksa “hayır” mı? 1
Kocaeli'de belediye başkanı bir anda denize atladı!
Aziz Yıldırım: Yargıtay kararının bir önemi kalmadı
İHH, dünya genelinde on binlerce yetimle bir araya gelecek
İşte yeni Nokia 3310'un özellikleri
Afganistan'da yeni bir 'içeriden saldırı'
İstanbul’dan sis manzaraları
Adil Öksüz Londra’da mı?
THY'nin ardından Pegasus da uçak seferlerini iptal etti
MİT'in Bylock listesi savcılıkta
İşte halkı en silahlı ülkeler
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Gazze katliamıyla ilgili Netanyahu’ya suçlama
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Arda Turan transfer rekoru kıracak!
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Havası en kirli ilçeye doğalgaz geldi
Türkiye'nin en kirli havasına sahip ilçelerden biri olan Edirne'nin Keşan ilçesi doğalgaza kavuştu.
01.03.2017 16:31:56
5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
5 ilde 26 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
Balıkesir merkezli 5 ilde, FETÖ operasyonunda 26 eski öğretmen gözaltına alındı.
01.03.2017 16:06:34
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırı
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırı
İzmir’in Torbalı ilçesinde Cumhuriyet savcısı olan Zekeriya Kabasakal, trafikte tartıştığı baba ve oğul tarafından sopalı saldırıya uğradı. Savcının aracının ön ve arka camı kırılırken, şahıslar polisler tarafından yakalandı.
01.03.2017 15:54:26
Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu
Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu
Bilim adamları, gezegen oluşumunda gaz ve toz öbeklerini kütle yapılarına dönüştüren mekanizmanın varlığını keşfetti.
01.03.2017 15:42:05
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin kampanya logosu tanıtıldı
CHP'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında kullanacağı logolarla giydirilmiş seçim otobüsleri tanıtıldı.
01.03.2017 15:15:30
Sırrı Sakık görevden alındı!
Sırrı Sakık görevden alındı!
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı.
01.03.2017 15:07:31
Balık fiyatları düşüyor
Balık fiyatları düşüyor
Samsun'da kilogramı 25 liraya kadar çıkan balıkların fiyatı havaların ısınmasıyla düşüşe geçti.
01.03.2017 15:00:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Eliaçık, CHP ve HDP ittifakından 'Erdoğan'ı' hedef alan 28 Şubat açıklaması
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Darbeci askerden şaşırtan 'Kılıçdaroğlu' çağrısı
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Gazze'de yerel seçimler ertelendi
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
Fitch kararı sonrası TL'de önemli değişim
CHP Grubu referandum için toplanacak
CHP Grubu referandum için toplanacak
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Rusya'dan kimyasal silahlar için tarihi buluş
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
ABD'den garip YPG paylaşımı: Savaşmaya hazırlar
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Piyasalar, Trump'ın vereceği mesajları bekliyor
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
Suriye'deki Çeçen komutan Şişani, eleştirilere yanıt verdi: Rusya, IŞİD ve Çeçenler...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
'Konuşsanıza Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz ki?'
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Darbe öncesi Yenişafak'a 'darbe' uyarısı
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Çocuğu Suriyeli tarafından öldürülen aile: Oyuna gelmeyeceğiz!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kudüs'ten bir ses yükseliyor: Arakanlı Müslümanları kurtarın!
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Kalemin ucundan Erbakan Hoca…
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Hürriyet Gazetesi için 'el koyma' talebi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
'Batı istiyor ki Türk ile Fars, Farsla Arap, Şiayla Sünni çatışsın...'
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Ahlak ve maneviyat: Erbakan

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları