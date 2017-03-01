01.03.2017 16:31:46

AK Parti'nin Amasya mitingi

Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım : (4)'Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır.'- '

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır." dedi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde, partisinin Amasya Yavuz Selim Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, 2007'de cumhurbaşkanı seçimleri öncesi gözükmeyen vesayet odaklarının CHP'nin arkasına gizlenerek "Cumhurbaşkanını AK Parti seçemez, bu Meclis seçmez" dediğini belirtti.

Kendilerinin çözüm için millete gittiğini, 2007'deki referandumla cumhurbaşkanını halkın seçmesinin kararlaştırıldığını anlatan Yıldırım, bunun ardından 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Anayasa değişikliğiyle yarım kalan işin tamamlanarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirileceğini ifade eden Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye değişikliği birlikte yapma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Bahçeli'nin bu çağrıya cevap vererek, "Önce milletim ve memleketim, sonra partim" dediğine dikkati çeken Yıldırım, Bahçeli'ye ve milliyetçilere memleket için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Yıldırım, değişiklik yapılırken CHP'nin de kendileriyle birlikte olmasını istediklerinin altını çizerek, Kılıçdaroğlu'na "Madem cumhurbaşkanlığı sistemine karşısın o zaman sen ne istiyorsan, sen de bir anayasa değişikliği getir, ikisini de Mecliste görüşelim oylayalım, isterse 367'den fazla çıksın yine millete götürelim. Bizim milletimiz basiretlidir, feraset sahibidir, en doğru kararı verir. İkisini de sunalım, millet ne karar verirse başımız gözümüz üstüne" dediklerini aktardı.

Buna da "Yok" denildiğini anlatan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bunlar, halka güvenmek yerine mahkemelere güveniyorlar. Hep bugüne kadar mahkemeler üzerinden iş çıkardılar. Milletin kararını, Meclisin kararını mahkemelere taşıyarak halkın iradesinin yavaşlatmaya çalıştılar. Bunların Türkiye'nin hayrına hiçbir adıma 'evet' dediklerini biz görmedik. Siz gördüyseniz Allah aşkına söyleyin. Türkiye'nin hayrına ne varsa bunlar 'hayır' demeye devam ediyorlar. Dün de devam ettiler bugün de devam ediyorlar.

Daha geçen gün Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla 'hayır' diyeceksiniz.' diyor. Hadi oradan. Yani 'evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'evet' de der 'hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. 'Hayır' diyenleri onurlu yapacaksın, demeyenleri aşağılayacaksın. Yazıklar olsun. Böyle bir anlayışın Türkiye'ye Amasya'ya vereceği bir şey var mı?"

- İdam talepleri

Vatandaşların "İdam isteriz" sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Bizim orada bir söz var 'Önce şeblediğini boya' derler. Dolayısıyla şimdi bir şebleme yaptık, onu boyayalım. 16 Nisan'ı bir görelim bakalım." diye konuştu.

Milletin faydasına olmayan hiçbir işin arkasında olmayacaklarını, değişikliğin Türkiye'yi "uçuracağını" ifade eden Yıldırım, anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin sürekli büyüyeceğini, refahın artacağını, terör belasının Türkiye'nin gündeminden düşeceğini ve gereksiz tartışmaların sona ereceğini söyledi.

Bu topraklar üzerinde 80 milyonun bir, diri ve iri olacağını vurgulayan Yıldırım, birlikte daha huzurlu ve güvenli Türkiye'nin inşa edileceğini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, Türkiyeyi 2023'te dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına sokacaklarını vurguladı.

-"14 yılda 221 kilometre bölünmüş yol ilave ettik"

14 yılda eğitimden sağlığa, toplu konuttan ulaşıma, tarımdan enerjiye Amasya'ya 8 milyarlık yatırım yaptıklarını bildiren Yıldırım, gelecek yıl merkezde bin öğrenci kapasiteli yurdun hizmete açılacağını aktardı.

Yıldırım, Suluova Devlet Hastanesinin inşaatının devam ettiğini belirterek, Şerafeddin Sabuncuoğlu Devlet Hastanesinin kadın ve çocuk kısımlarının da ek binalarının tamamlanıp büyütüleceğini ifade etti.

Binali Yıldırım, Amasya'da toplam 620 milyon kaynak kullanarak ihtiyaç sahipleri, yetimler, şehit yakınları, asker aileleri ve engellilere destek verdiklerini anımsattı.



Amasya'da yaklaşık 5 bin konut yaptıklarını, Amasya, Merzifon, Suluova Adalet saraylarını hizmete açtıklarını anlatan Yıldırım, "Amasya'da sadece 29 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 14 yılda 221 kilometre bölünmüş yol ilave ettik." dedi.

Yıldırım, Amasya çevre yolunun yapımının da hızla devam ettiğini söyledi.



- "Sabah Ankara'ya kahvaltıya gideceksiniz"



Türkiye genelinde bin 215 kilometre hızlı tren hattı yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, Samsun-Amasya-Çorum-Kırıkkale hızlı tren projesi çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

Yıldırım, "Amasya'ya hızlı tren yapıldığında Ankara'ya, Konya'ya sadece bir kaç saat içinde bağlanacak. Böylece sabah Ankara'ya kahvaltıya gideceksiniz. Oradaki akrabalar öğlen yemeğine size gelecek. Yol medeniyet, su medeniyettir. Projede bölüm bölüm ihale ve proje hazırlık çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Orman ve su işlerinde Amasya'ya 14 yılda toplam 540 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını vurgulayan Yıldırım, Yassıçal, Değirmendere ve Ziyaret barajlarını tamamladıklarına işaret etti. Yıldırım, Amasya için önemli olan Aydıncık Barajı'nın da yapımına devam edildiğini, beş baraj daha yapıldığını bildirdi.

Hükümetleri döneminde Amasya'da çiftçilere 580 milyon lira destek verdiklerini hatırlatan Yıldırım, Amasya için eser üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Amasyalılara, "Bizde tehdit, korkutma yok. Bizde hedef, ümit, heyecan var. Bizde yalan dolan iftira yok. Biz gönül diliyle konuşacağız. Biz akıllara, gönüllere hitap edeceğiz. 16 Nisan'da Amasya'da sandıkları lime lime dolduracağız." diye seslendi.



- Notlar

Başbakan Binali Yıldırım eşiyle birlikte geldiği miting alanında platforma çıkarak vatandaşları selamladı.

Yavuz Selim Meydanı'nda, AK Parti Amasya İl Teşkilatı tarafından hazırlanan "15 Temmuz nöbetçisi, 16 Nisan'ın evetçisi" , "Biz hayır hakkımızı 15 Temmuz'da kullandık, tabii ki evet" pankartları yer aldı.

Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından eşi Semiha Yıldırım ile vatandaşlara satranç takımı ve karanfil dağıttı.

Mitinge, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya katıldı.

(Bitti)



