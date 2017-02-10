10.02.2017 11:15:00

AK Parti Nevşehir teşkilatı seçim çalışmalarına hız verdi

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılacak olan halk oylaması ile ilgili çalışmalarına hız verdi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılacak olan halk oylaması ile ilgili çalışmalarına hız verdi.Geçtiğimiz ay TBMM'inde görüşülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili AK Parti Nevşehir Teşkilatı, halk oylaması öncesi, sağlıklı bir seçim çalışmasının yürütülebilmesi için kolları sıvadı.AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver başkanlığında yürütülecek çalışmalarda il merkezinin yanı sıra ilçelerde partililere seçim eğitimi verilecek ve sandık oluşumları da bu merkez kanalıyla yürütülecek.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda halkı doğru bilinçlendirmek için yoğun gayret içerisinde olduklarını ifade eden AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver; "Ülkemizi 2023 hedeflerine yaklaştıran Dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğru anlaşılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yazılı dokümanlar hazırlıyoruz. Salon toplantıları, ev, kahvehane toplantıları, mahalle Toplantıları ile bu meseleyi halkımıza en doğru anlaşılır şekliyle ifade edeceğiz. Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan halk oylaması sürecinde de aynı şekilde halkımızın yanlış ve yanıltıcı iddialarla yönlendirilmesini önlemek, değerli halkımıza doğruları en yalın ve en doğru şekilde ulaştırmak için yoğun gayret içerisinde olacağız" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılacak olan halk oylamasında seçim çalışmaları AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, İl Teşkilat Başkanı Serhat Sonugelen, İl Seçim İşleri Başkanı Edip Avşar, İl Yerel Yönetimler ve SKM Başkanı Sami Demirses, Kadın Kolları Başkanı Nihal Kutlar, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz'ün yer aldığı bir ekiple yürütülecek.