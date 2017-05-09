09.05.2017 20:23:14
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
(Enise Vural/İHA)
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdiBaşbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, parti genel merkezinde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.Toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.
(Enise Vural/İHA)