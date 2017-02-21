21.02.2017 18:57:17
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi izlenecek yol haritası belirlenecek. Başbakan Yıldırım'ın, parti genel merkezinde MYK toplantısı öncesi İzmir milletvekilleri ile de toplantı yaptığı öğrenildi.
(Enise Vural/İHA)
AK Parti MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandıAK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesi izlenecek yol haritası belirlenecek. Başbakan Yıldırım'ın, parti genel merkezinde MYK toplantısı öncesi İzmir milletvekilleri ile de toplantı yaptığı öğrenildi.
(Enise Vural/İHA)