21.02.2017 23:34:45
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
(Onur Emre Durak/İHA)
AK Parti MYK sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdiAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.
(Onur Emre Durak/İHA)