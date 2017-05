07.05.2017 19:08:36

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den önemli mesajlar;

AK Parti'nin Mayıs ayı İl Danışma Meclisi toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM'de yapıldı. İl, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile Kadın ve Gençlik kolları üyelerinin katıldığı toplantıya Milletvekili Nihat Öztürk de katıldı.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, parti çalışmalarında yer almayan fakat başarıda en ön sıralarda yer alanların sadece AK Parti'de değil, hemen hemen her partide bulunduğunu söylerken, "Maç bittikten sonra yorum yapan çokbilmişler, partimizi dışarıda, bayırlarda çayırlarda gizli gizli ilçe başkanı değiştiriyorlar, il başkanını değiştiriyorlar. Bunlar bir de fitne yaymaya devam ediyorlar. Partimizin bugün burada olduğu gibi ilçelerimizde de danışma kurulu toplantılarımız olur. Gizli gizli konuşmak yerine gelirsin söyleyeceğini bu toplantılarda konuşursun" dedi."Biz dava adamıyız"Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta Olağanüstü genel kurul toplantısının olduğunu belirten Mete, "Partimiz 21 Mayıs'ta Olağanüstü bir kongre kararı almıştır. Olağanüstü kongrede genel başkan seçimi yapılacaktır. Partimizin kurucusu, şimdiki Cumhurbaşkanımız teşkilatın başına tekrar gelip kolları sıvayacak ve işe başlayacak. Sayın Genel Başkanımız göreve başladıktan sonra kendileri önce MKYK'da, sonra takvim gereği ilçe başkanlıklarında, il başkanlıklarında hangi düzenlemeyi yaparsa başımızın üstündedir, boynumuz kıldan incedir ve söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Biz dava adamıyız, teşkilat mensubuyuz, bize hangi görev verilirse o görevi yaparız. Burada dışarıda kaldığımız da olmuştur, en ön safta savaştığımız da olmuştur" dedi.Delege seçimlerinde eş dost dönemi sona erdiAK Parti'nin kongre sürecinde delege seçimleri hakkında da görüşlerini aktaran Ak Parti İl Başkanı Mete, "İl ve ilçe kongresi öncesi önce delege seçimleri yapılacak. İlçe başkanlarımız burada ve şunu açık ve net söylüyorum. Yönetim kurulumuz ile görüştük. İlçelerdeki delege seçimlerine il yönetimi olarak bizatihi sahada olacağız. Bu partinin gerçek üyeleri içerisinden delegelerin seçilmesine ön ayak olacağız. Öyle hısım akraba, tanıdık eş dostlardan yapılacak olan delegelere itibar etmeyeceğiz. İlçe delegelerimizin seçeceği kişi de İl Başkanı olacak. Eğer ömrümüz vefa ederse, Genel Merkez bize aday olmamız konusunda tebliğ ederse, aday olduğumuz takdirde delegelerimiz bize destek verir ise, görevimize devam ederiz. Görev vermezlerse, bir başkasını seçerlerse önümüzü ilikleriz, başkanım emrindeyiz deriz, safımızı belli ederiz. Bu saf AK Parti'nin safıdır. Onun için bu partiye gönül verenler, bu partide delege seçimleri kongre nasıl yapılır bilenler, hiç öyle gizli kapaklı köşelerde fiskos yaparak bu partiye zarar vermeye gerek yok. Yapmayın. Gelin adam gibi delege seçimlerine de katlın, gözlemci olarak katılın üye iseniz oy verin, üye değilseniz gelin üye olun. Ama 16 Nisan'da verdiğimiz mücadelede ter akıtmamışsanız, o yüzünüz yoksa eğer delege seçimlerine müdahale etmeye de sakın kalkmayın. Çünkü bu partinin delegeleri bu tür oyunlara gelmez. Akşamdan akşama klavyenin karşısına geçerek onu-bunu eleştirerek bu partide her zaman en ön safta olmuş insanları eleştirerek, ha bire iftiralar atarak, yalan konuşarak bu partide hiçbir yere gelemezsiniz" dedi.Milas Sakarkaya'da referandumda yüzde 82,7 Evet oyu çıktıKendisini en çok arayan mahallenin Köyceğiz Otmanlar Mahallesi olduğunu belirten Ak Parti İl Başkanı Mete, "Ama referandum sonuçlarına baktıktan sonra artık hiç gıkımı çıkartmıyorum. Gecenin saat üçünde de arasa başımın üstünde yerleri var. Bir de Milas Sakarkaya Mahallesi muhtarı var. Kendine has üslubu vardır. Ama seçim sonuçlarını gördükten sonra ilk onu ziyaret ettim. Sevgili muhtarım referandumda yüzde 82,7 oy çıkartmış mahallesinden. Önünde düğmelerimi ilikliyorum ve saygıyla eğiliyorum" dedi.AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, referandumda yüzde 85 çıksa bile bu oylamayı sonuçlandırmayacağız diyen bir muhalefetin bulunduğunu belirterek, "16 Nisan akşamı sizlerin ve bizlerin de ve tüm Türkiye'nin katkıları ile muhtar bile olamaz denen Sayın Cumhurbaşkanımızı milletin adamını bu partiye geri döndürdünüz. 16 Nisan'dan sonra herkesin muhasebesini kendi içerisinde yapması gerekir. Evet'i canlı dahi söyleyemeyenler, Evet için mücadele etmeyenler, Ak Partimizin mücadelesine ortak olmayanların bugün sesli bir şekilde başarıyı kutlamaya hakları yok. Bu tür insanlar her zaman olacak. Muhtar bile olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan inşallah 21 Mayıs'ta Türkiye'nin ilk partili Cumhurbaşkanı olacak" dedi.