SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den önemli mesajlar;
07.05.2017 19:08:36

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den önemli mesajlar;

AK Parti'nin Mayıs ayı İl Danışma Meclisi toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM'de yapıldı. İl, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile Kadın ve Gençlik kolları üyelerinin katıldığı toplantıya Milletvekili Nihat Öztürk de katıldı.

AK Parti'nin Mayıs ayı İl Danışma Meclisi toplantısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM'de yapıldı. İl, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ile Kadın ve Gençlik kolları üyelerinin katıldığı toplantıya Milletvekili Nihat Öztürk de katıldı.

"Gizli gizli ilçe başkanı, il başkanını değiştiriyorlar"

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, parti çalışmalarında yer almayan fakat başarıda en ön sıralarda yer alanların sadece AK Parti'de değil, hemen hemen her partide bulunduğunu söylerken, "Maç bittikten sonra yorum yapan çokbilmişler, partimizi dışarıda, bayırlarda çayırlarda gizli gizli ilçe başkanı değiştiriyorlar, il başkanını değiştiriyorlar. Bunlar bir de fitne yaymaya devam ediyorlar. Partimizin bugün burada olduğu gibi ilçelerimizde de danışma kurulu toplantılarımız olur. Gizli gizli konuşmak yerine gelirsin söyleyeceğini bu toplantılarda konuşursun" dedi.

"Biz dava adamıyız"

Ak Parti'nin 21 Mayıs'ta Olağanüstü genel kurul toplantısının olduğunu belirten Mete, "Partimiz 21 Mayıs'ta Olağanüstü bir kongre kararı almıştır. Olağanüstü kongrede genel başkan seçimi yapılacaktır. Partimizin kurucusu, şimdiki Cumhurbaşkanımız teşkilatın başına tekrar gelip kolları sıvayacak ve işe başlayacak. Sayın Genel Başkanımız göreve başladıktan sonra kendileri önce MKYK'da, sonra takvim gereği ilçe başkanlıklarında, il başkanlıklarında hangi düzenlemeyi yaparsa başımızın üstündedir, boynumuz kıldan incedir ve söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur. Biz dava adamıyız, teşkilat mensubuyuz, bize hangi görev verilirse o görevi yaparız. Burada dışarıda kaldığımız da olmuştur, en ön safta savaştığımız da olmuştur" dedi.

Delege seçimlerinde eş dost dönemi sona erdi

AK Parti'nin kongre sürecinde delege seçimleri hakkında da görüşlerini aktaran Ak Parti İl Başkanı Mete, "İl ve ilçe kongresi öncesi önce delege seçimleri yapılacak. İlçe başkanlarımız burada ve şunu açık ve net söylüyorum. Yönetim kurulumuz ile görüştük. İlçelerdeki delege seçimlerine il yönetimi olarak bizatihi sahada olacağız. Bu partinin gerçek üyeleri içerisinden delegelerin seçilmesine ön ayak olacağız. Öyle hısım akraba, tanıdık eş dostlardan yapılacak olan delegelere itibar etmeyeceğiz. İlçe delegelerimizin seçeceği kişi de İl Başkanı olacak. Eğer ömrümüz vefa ederse, Genel Merkez bize aday olmamız konusunda tebliğ ederse, aday olduğumuz takdirde delegelerimiz bize destek verir ise, görevimize devam ederiz. Görev vermezlerse, bir başkasını seçerlerse önümüzü ilikleriz, başkanım emrindeyiz deriz, safımızı belli ederiz. Bu saf AK Parti'nin safıdır. Onun için bu partiye gönül verenler, bu partide delege seçimleri kongre nasıl yapılır bilenler, hiç öyle gizli kapaklı köşelerde fiskos yaparak bu partiye zarar vermeye gerek yok. Yapmayın. Gelin adam gibi delege seçimlerine de katlın, gözlemci olarak katılın üye iseniz oy verin, üye değilseniz gelin üye olun. Ama 16 Nisan'da verdiğimiz mücadelede ter akıtmamışsanız, o yüzünüz yoksa eğer delege seçimlerine müdahale etmeye de sakın kalkmayın. Çünkü bu partinin delegeleri bu tür oyunlara gelmez. Akşamdan akşama klavyenin karşısına geçerek onu-bunu eleştirerek bu partide her zaman en ön safta olmuş insanları eleştirerek, ha bire iftiralar atarak, yalan konuşarak bu partide hiçbir yere gelemezsiniz" dedi.

Milas Sakarkaya'da referandumda yüzde 82,7 Evet oyu çıktı

Kendisini en çok arayan mahallenin Köyceğiz Otmanlar Mahallesi olduğunu belirten Ak Parti İl Başkanı Mete, "Ama referandum sonuçlarına baktıktan sonra artık hiç gıkımı çıkartmıyorum. Gecenin saat üçünde de arasa başımın üstünde yerleri var. Bir de Milas Sakarkaya Mahallesi muhtarı var. Kendine has üslubu vardır. Ama seçim sonuçlarını gördükten sonra ilk onu ziyaret ettim. Sevgili muhtarım referandumda yüzde 82,7 oy çıkartmış mahallesinden. Önünde düğmelerimi ilikliyorum ve saygıyla eğiliyorum" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, referandumda yüzde 85 çıksa bile bu oylamayı sonuçlandırmayacağız diyen bir muhalefetin bulunduğunu belirterek, "16 Nisan akşamı sizlerin ve bizlerin de ve tüm Türkiye'nin katkıları ile muhtar bile olamaz denen Sayın Cumhurbaşkanımızı milletin adamını bu partiye geri döndürdünüz. 16 Nisan'dan sonra herkesin muhasebesini kendi içerisinde yapması gerekir. Evet'i canlı dahi söyleyemeyenler, Evet için mücadele etmeyenler, Ak Partimizin mücadelesine ortak olmayanların bugün sesli bir şekilde başarıyı kutlamaya hakları yok. Bu tür insanlar her zaman olacak. Muhtar bile olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan inşallah 21 Mayıs'ta Türkiye'nin ilk partili Cumhurbaşkanı olacak" dedi.
    YORUM YAZ
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Dev derbinin 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.
07.05.2017 18:32:09
RB Leipzig'den büyük başarı
RB Leipzig'den büyük başarı
Bundesliga'da sezonu ilk 3 takım arasında bitirmeyi garantileyen RB Leipzig, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama hakkı elde etti.
07.05.2017 16:23:38
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüsün dereye uçması sonucu 15 kişi yaralandı.
07.05.2017 15:22:24
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından uygulanan 2017 ALES İlkbahar Dönemi tamamlandı.
07.05.2017 15:11:19
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da işçi midibüsü dereye uçtu: 15 yaralı
Batman’da tuğla fabrikasında çalışan işçileri taşıyan midibüs dereye uçtu.
07.05.2017 14:36:46
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
Daha önceki yapılandırmaya başvurmayan vatandaşlara ikinci bir şans tanıyan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
07.05.2017 14:19:20
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Sınırlarda bin 36 kaçak yakalandı
Yasa dışı yollardan dün sınırı geçmeye çalışan bin 36 kaçak yakalandı.
07.05.2017 14:10:42
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
'Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü istifa edecek'
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Gürsel Tekin: CHP'ye tuzak kuruldu
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'yeni parti' açıklaması
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Sözcü Yazarı: Tayyip Erdoğan'a oy veririm
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Erdoğan: Duruşumuz, mazlumlar için umut ışığı olacak
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
Almanya’da bir kent boşaltılıyor
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
CHP Parti Meclisi, yarın olağanüstü toplanacak
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Kolombiya'daki sel felaketlerinde ölü sayısı 370'e yükseldi
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Pakistan Afgan güvenlik noktalarını vurdu: 50 ölü
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
Fransa cumhurbaşkanını bugün seçiyor
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları