30.12.2016 12:22:57

AK Parti Milletvekilleri kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi

Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Milletvekilleri 2016 yılını değerlendirmek üzere düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi.

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Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Milletvekilleri 2016 yılını değerlendirmek üzere düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi.Müceldili Konağında düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe teşkilat başkanları ve basın mensupları katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Bizim 2017 yılını daha iyi geçirmemiz gerekli. Bizler gereksiz yere birbirimizi incitiyoruz. Herkes Erzurum için gerekli olan çalışmaları yapıyor. Erzurum'a bu kadar çok kar yağıyor ama belediyelerimiz her şeyin üstesinden geliyor. Hepimiz Erzurum'un kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu."Anayasa teklifini dün itibarı ile komisyona sunduk"Anayasa teklifini dün itibarı ile komisyona sunduklarını belirten Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Düzenlemiş olduğumuz bu toplantının öneminin birisi İse AK Parti İl Başkanımızın görevine gelişini kutlamaktır. 2017 yılına aslında çok büyük bir hamle ile girmiş bulunuyoruz. Türkiye'deki sistem değişikliğinin önünü açan yargı yürütme ve yasama arasındaki ayrılığı gerçek anlamda sağlamayabileceğimiz ve yönetimin ve yürütmenin yeniden düzenlenmesi için topyekÃ»n sistemin kendisini 22'nci yüzyıla hazırlayabilmesi nitelikte olması için anayasa değişikliği teklifimiz dün itibari ile 19 madde olarak anayasa komisyonu çalışmalarına başladık" dedi."2016 yılında Türkiye'nin kötü günler geçirdi"Erzurum AK Parti Milletvekili Orhan Deligöz 2016 yılında Türkiye'nin kötü günler geçirdiğini ifade ederek, "2016 yılının kısa bir değerlendirilmesi yapmak için toplandık. Türkiye olarak kötü bir yıl geçirdik. Başta darbe girişimcileri Türkiye'yi büyük bir kaosa sürüklediler. Kardeşi kardeşe düşmen ettiler. Başarılı olamadılar ama iç kargaşaya neden oldular. İnşallah kısa zamanda yaralar sarılacaktır. Haksızlığa uğrayanlar ise Başbakanımızın talimatı ile tekrar görevlerine dönecekler" şeklinde konuştu.CIA ajanlarının içerisinde 19 Türk'ünde hain olduğunu söyleyen Deligöz, "CIA ajanlarını ilk defa ben açıkladım. 19 tanede içlerinde hain Türk var. Dosyayı Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 'ya verdim. Onlar dosyayı takip ediyorlar. Bu ajanların tekrardan Türkiye'ye girmeleri halinde tutuklanarak hesaba çekilecekler" diye konuştu."Suriye'de ateşkes kesinleşti"Milletvekili Deligöz Suriye'deki ateşkesin kesinleştiğinin belirterek, "Suriye'de ateşken dün kesinleşti. İnşallah Suriyeli kardeşlerimizde tekrardan evlerine dönerler. Bir daha perişan olmazlar inşallah. Dünya'ya barış ve huzur diliyoruz" ifadelerini kullandı."Belediye olarak Erzurum'da kış turizmi için teşvik sağlayacağız"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, Belediye olarak Erzurum'da kış turizminin daha iyi geçmesi için otelcilere teşvik sağlayacaklarını belirtti. Başkan Sekmen şöyle devam etti: "Turizmin Erzurum'da gelişmesi için aynı Antalya'daki gibi devletten teşvik alması gerektiğini ifade ettik. Ben otelcileri toplayarak dedim ki eğer devlet size teşvik vermezse biz belediye olarak o teşviki sizlere vereceğiz. Yeter ki siz uçaklarla turistleri getirin. Yenilerde 2 uçak dolusu Rus turist geldi. Eğer ki devlet bunların geliş masraflarını karşılamazsa biz belediye olarak şirket üzerinden destekleyeceğiz. Amacımız şehir kazansın""Erzurum liderliğe oynayan bir şehirdir"Erzurum AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de Erzurum'un liderliğe oynayan bir şehir olduğunu belirterek, "Hem Milletvekillerim hem de Başkanım şehirle ilgili teknik bilgiler verdiler. Erzurum liderliğe oynayan şehirlerden bir tanesidir. Erzurum yeri geliyor İstanbul'la yeri geliyor Bağdat'la yani iddiası olan şehirlerle yarışıyor. Bu şehrin içerisinde böyle bir ruh var" dedi.Toplantıdan sonra Milletvekilleri ve Başkan Sekmen basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.