08.02.2017 13:57:34

AK Parti Mezitli Kadın Kolları Başkanlığına Nilgün Aşçı atandı

AK Parti Mezitli Kadın Kolları Başkanlığına Nilgün Aşçı atandı.

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AK Parti Mezitli Kadın Kolları Başkanlığına Nilgün Aşçı atandı.Hangi makam ve mevkide olursa olsun vatanına milletine hizmet etme gayreti içerisinde olacağını söyleyen Aşçı, "Bizim sevdamız koltuk sevdası değil vatan sevdasıdır" dedi. Verilen göreve layık olmaya çalışacağını kaydeden Aşçı, birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, "İhtiyacı olanlara her zaman yardım elini uzatan derneklerin başında yer aldım. Bütün bunları yaparken de davamdan ve siyasetimden asla vazgeçmedim. 24. dönem milletvekili aday adayıydım. İhsan Gültekin başkanımızın lütfu ile AK Parti Mezitli Kadın Kolları Başkanlığına getirildim. Biz aldığımız her bir oyun hakkını sonuna kadar vereceğimiz için bu millete 'keşke' sözünü değil 'iyiki' sözünü aşılayacağız ve bunun gururu ile yaşantımıza ve davamıza devam edeceğiz" diye konuştu.AK Parti'nin neferi olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Aşçı, "Referandum sürecini ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Mezitli teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezitli'de ulaşabildiğimiz kadar fazla insana ulaşarak neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatacağız" ifadelerini kullandı.