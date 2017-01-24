24.01.2017 18:52:56

AK Parti Mecitözü Danışma Meclisi Toplandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Mecitözü İlçesi'nde danışma meclisi toplantısına katıldı.

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AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Mecitözü İlçesi'nde danışma meclisi toplantısına katıldı.İlçe koordinatörleri, il yönetim kurulu üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse ile birlikte Mecitözü'ne giden İl Başkanı Karadağ, parti teşkilatları tarafından karşılandı. İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen danışma meclisi'ne ise İlçe Başkanı Alişan Yaşar, önceki ilçe başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ'a da göreve geldikten sonra teşkilatın birlik beraberliğini sağlama noktasında gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür etti. Mecitözü İlçesi'ne AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmetleri de anlatan Alişan Yaşar, referandum sürecinde Mecitözü'nden en iyi sonucu alabilmek için çalışacaklarının sözünü verdi.İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ da Mecitözü'ndeki parti teşkilatları ile il yönetimi, gençlik kolları ve kadın kolları yöneticilerini biraraya getirerek, hasbihal etmek, gönülleri açmak ve yeniden bismillah demenin Mecitözü'nde de başlangıcını yapmak istediğini ifade etti.Partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış insanların bir arada bulunmasından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade eden Karadağ, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu dile getirerek, "Bizim için aslolan teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesidir. Şu anda Mecitözü İlçemizde de Allah'ın izniyle bu birlik beraberliği görüyoruz. Mecitözü denildiğinde geçmişte partimiz adına hep bir hüzün var. 1 oyla kaybetmişiz, 13 oyla kaybetmişiz. Artık Mecitözü'nde yeniden silkelenme, şahlanma döneminin başlaması lazım. Bunun ilk adımı da referandum olacaktır" dedi.Referandum'da gösterilecek performansın Mecitözü'nde belediye Başkanlığı'nın kazanılması için de bir referans olacağını dile getiren Mehmet Karadağ, belediye başkanlığını kazanacak ismin belirlenmesinde herkesin kabulleneceği bir isimde karar kılınacağının şimdiden teminatını verdiğini vurguladı.TBMM'de kabul edilen Anayasa değişikliğinin ardından yapılacak referandum konusunda teşkilat mensuplarına tavsiyelerde bulunan il başkanı Karadağ, "Başkanlık sistemi ile ilgili olarak Milletvekillerinin TBMM'de üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Türkiye'de siyasi istikrarın devam etmesi, dünyada lider ülke konumuna gelinebilmesi için koalisyonlar döneminin ve hazırladığı zeminlerin sona ermesi için referandumun en iyi şekilde geçmesi gerekiyor. Şimdi sıra teşkilatlar olarak bizlerde. Bizler siyasi liderimizin Recep Tayyip Erdoğan'ın bizden beklentilerini boşa çıkarmamak için gecemizi gündüzümüze katıp arı gibi çalışacağız. İnşallah, Mecitözü İlçemizde de hedeflediğimiz sonucu elde edeceğiz. Bunun için de var gücümüzle çalışmak zorundayız. Sizlerden referanduma kadar gece-gündüz demeden çalışmanızı istiyorum" dedi.CHP'nin Başkanlık sistemine karşı çıkmasını da eleştiren Karadağ, "CHP halkın seviyesine çıkamadığı için hiçbir zaman bu sistemde iktidar olamayacağını biliyor, onun için karşı çıkıyor. Başka hiçbir nedeni yok. Yoksa bu sistem demokratik bir sistemdir. Her hangi bir rejim değişikliği falan değildir. Bizim Cumhuriyet rejimi ile ilgili hiçbir sorunumuz yok, bunu tartışmayız bile. Bunu milletimize anlatacağız. Bizim şemsiyemiz çok geniş, bu şemsiyenin altında Allah'ın izniyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.