28.12.2016 21:31:31

AK Parti Manisa İl Başkanlığına Berk Mersinli atandı

AK Parti İl Başkanlığı görevinden MKYK kararı ile alınan Zülfikar Gürcan'ın yerine Partinin Genel Merkezi tarafından Berk Mersinli'nin atandığı öğrenildi.

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AK Parti İl Başkanlığı görevinden MKYK kararı ile alınan Zülfikar Gürcan'ın yerine Partinin Genel Merkezi tarafından Berk Mersinli'nin atandığı öğrenildi.AK Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan ile yönetim kurulunun MKYK kararı ile görevden alınmasının ardından İl Başkanlığına Berk Mersinli'nin atandığı açıklandı.AK Parti Genel Merkezinde bugün Manisa İl Başkanlığı için Zafer İkinci, Engin Yüksel, Mehmet Emin Çipiloğlu ve Berk Mersinli mülakata alındı. Akşam saatlerinde tamamlanan mülakat sonrasında genel merkez tarafından AK Parti İl Başkanlığı'na Berk Mersinli'nin atandığı açıklandı. Manisa İl Başkanlığı mazbatasını AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldığını dile getiren Berk Mersinli şunları söyledi:"İnşallah hem partimiz hem de Manisa'mız için hayırlı olur. Öncelikli hedefimiz yeni yönetim kurulumuzu hemen oluşturarak, önümüzdeki referandumda Manisa'dan en çok oyu çıkarabilmek. Önümüzdeki yerel seçimlerde ise Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni almak için daha çok çalışacağız."