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AK Parti Manisa İl Başkanı Genel Kurul'da oy kullanamayacak
06.05.2017 13:33:43

AK Parti Manisa İl Başkanı Genel Kurul'da oy kullanamayacak

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli parti genel merkezlerinin 3. Olağan Genel Kurulunda oy kullanacak 19 delege için 19 otobüsle Ankara'ya gidileceğini açıklarken kendisinin 3,5 ay önce atamayla geldiği ve delege olmadığı için genel kurulda tüzük gereği oy kullanamayacağını söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli parti genel merkezlerinin 3. Olağan Genel Kurulunda oy kullanacak 19 delege için 19 otobüsle Ankara'ya gidileceğini açıklarken kendisinin 3,5 ay önce atamayla geldiği ve delege olmadığı için genel kurulda tüzük gereği oy kullanamayacağını söyledi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, partisinin tarihi Bedesten Nikah Salonunda gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

21 Mayıs tarihinin partileri için çok önemli bir tarih olduğuna dikkat çeken Mersinli, "Allah nasip ederse o gün için 19 otobüs talep edildi 19 delegemiz için. Tüm delege sayımız kadar illerimizden otobüs istendi. İnşallah bizde azami 19 otobüs olmak üzere Manisa'dan tüm teşkilatımızla beraber 21 Mayıs'ta Ankara'da olacağız" dedi.

Genel kurulda MKYK veya MYK üyelikleri beklediklerini kaydeden Mersinli, "Şuan MKYK üyesi Murat Baybatur var. Biz sayın vekilim dahil olmak üzere diğer vekillerimizi de inşallah MKYK'da görmek istiyoruz. Hatta MYK'da da görmek istiyoruz bu sefer Allah nasip ederse. Çünkü Ege Bölgesi olarak aldığımız halk oylaması neticesi de bunun bir göstergesi olmasını istiyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz Türkiye geneline ve Ege Bölgesine bakınca. İnşallah hem MKYK'da hem de MYK'da bir veya iki milletvekillimizi görme şansı olur." şeklinde konuştu.

Manisa'da 'evet' oylarının 'hayır' oylarının gerisinde kalmasına rağmen Ege Bölgesindeki diğer illere göre başarı olduğunu dile getiren Mersinli, "Yüzde 50+1 olsa tabi başarı göstergesi oydu. Fakat Ege Bölgesine baktığımız zaman bir Aydın'ın, İzmir'in bir Muğla'nın durumuna Balıkesir benzer bir profilde Ege ili olmasa da Büyükşehiri AK Parti'de, sonra bir Denizli hem bakanı var hem büyükşehiri AK Parti'de bunlara bakınca Manisa oyunu artırdı ve bu illerin önünde yer aldı. Bu noktadan değerlendirdiğimiz zaman bir başarı olarak görüyoruz. Yüzde 50'nin altında kalmak, Türkiye ortalamasının altında kalmak da bizi mutsuz etti tabi ona da direk bir başarı diyemiyoruz" dedi.

Eylül ayında olağan kongre süreçlerinin başlayacağını ve il kongresinin ilçe kongrelerinin tamamlanmasının hemen ardından 2017 yılı sonunda veya 2018 yılının başında yapılacağını dile getiren Mersinli, "Eylül ayında olağan kongre süreçlerine gireceğiz. Bu sürece girdiğimiz zaman 17 ilçemizde de kongrelerimizi yenileyeceğiz. Burada kongreler süresince hem ilçe başkanlarımızla hem genel merkezimizle istişare edeceğiz. Bir değişiklik gerekirse değiştireceğiz ama bir değişiklik gerektirmiyorsa da her şey olağan süreç içinde olacak. İl başkanının tavrı tutumu, 2019 yılına giden hedefler, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın geri kalan kademeleriyle yaptığımız istişareler önemli ama burada il başkanının ve yönetiminin tavrı belirleyici olmada önemli bir unsur olacak" diye konuştu.

Genel kurulda oy kullanamayacak

Kendisinin 3,5 ay önce atamayla geldiği ve genel kurul delegesi olmadığı için genel merkez kongresinde oy kullanacak 19 delege içinde olmadığını anlatan Mersinli şunları söyledi:

"Benden önce il başkanı olan Zülfikar Gürcan'ın kongresinde belirlenen delegeler oy kullanacak. Ben o zaman delege değildim. Zülfikar Gürcan o zaman il başkanı olması nedeniyle delegeydi ve o günkü ilçe başkanlarımız delegeydi. O sebepten ben kongrede tüzük gereği oy kullanamıyorum."
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