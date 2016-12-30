30.12.2016 10:58:51

AK Parti Malatya Milletvekili Şahin:

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Tekel depolarının esnaflara uzun vadeli kiralanması için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.

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AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Tekel depolarının esnaflara uzun vadeli kiralanması için gereken çalışmayı yapacaklarını söyledi.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindekilerle Eski Tekel Tütün Depolarında çalışan esnafları ziyaret etti. Burada esnafların sorularını dinleyen Milletvekili Şahin daha sonra çalışanları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.Milletvekili Şahin, Eski Tekel Tütün Depolarının dönemin Valisi Ulvi Saran tarafından esnaflara tesis edildiğini belirti. Şahin, "Burada 700 insanımızın istihdamına vesile olan iş adamlarımızı ziyaretine geldik. Geçtiğimiz haftalarda burada çalışan esnaf arkadaşlarımız yaşadıkları sorunları ile ilgili bize ulaştılar. Buranın özelleştirme kapsamın ile alakalı sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Bizde konu ile ilgili Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile görüşerek buranın özelleştirme kapsamından çıkarılması için kendilerinden söz aldık ve burası satış planında çıkarıldı. Bugünde esnaf arkadaşlarımız bizi daveti üzerine geldik. Yeşilyurt Belediye Başkanımızla birlikte esnaflarımızın hem sorunlarını yerinde dinlemek işletmeci arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızın yerel yönetimlerle ilgili bir takım sorunları varsa onları birebir yerinde müşahede edelim dedik. Bizim amacımız cazibe iller arasında yer alan ilimizin 700 kişinin istihdamına vesile olan iş yerlerimizin yerlerinin özelleştirme kapsamında satılmaması için bir çaba sarf ettik karşılığını aldık. Buranın daha uzun vadeli imkan dahilinde kiralama noktasında çalışmalar yapacağız. Burada hazır kurulu bir düzenin olmuş olduğu bu bölgelerimizin üretimlerine devam edecek şekilde bir düzenlemenin yapılması için önümüzdeki günlerde bu konuda bize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'i ve beraberindekileri kapıda karşılayan Esnaf Halil Çolakoğlu, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Esnaf Çolak, "Bizim sorunlarımızı dinlediler. İnşallah sorunlarımıza geçici de olsa bir çözüm bulacaklarına söz verdiler. Buradaki arkadaşlarımızla milli ekonomiye katkı sunmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Özelleştirme ile ilgili bazı problemlerimiz vardı. Sayın vekilim bize söz verdi. Bunu en kısa zamanda çözecek. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.Sorunları sıkıntıları yerinde görmek için esnaf ile beraber olduklarını ifade eden Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Burası özelleştirme ait bir yerdi. Geçtiğimiz haftalarda milletvekilimizin çabaları sonucu özelleştirme ihalesinden çıkarılmış oldu. Bundan sonraki süreçte daha kalıcı ne yapabiliriz Vekilim Ankara ayağında bizde yerel yönetimler olarak burada değerlendirmesini yapacağız" şeklinde konuştu.