10.02.2017 17:51:39

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin:

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya'nın sağlık turizminin başkenti olması konusunda ciddi atılımlar yaptıkların söyledi.

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AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya'nın sağlık turizminin başkenti olması konusunda ciddi atılımlar yaptıkların söyledi.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Vahap Boztepe'yi ziyaret etti. Milletvekili Şahin'e AK Parti İl Başkanı hakan Kahtalı ve partililerde eşlik etti. Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Vahap Boztepe yapılan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şimdiye kadar yaptıkları bütün çalışmalarda milletvekili Şahin'in ve AK Partililerin desteklerini gördüklerini söyledi. Boztepe, "Sağlık hizmetinin daha kaliteli, daha iyi yürütülmesi konusunda bize hep destek olmuşlardır. Bu nedenle de kendilerine müteşekkiriz. Bundan sonraki süreçte de kendilerinden bu tür yardımları beklediğimi ben ifade edeyim. İnşallah el birliğiyle çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da sağlık yatırımları konusunda bilgi alış verişinde bulunmak için bugün burada bulunduklarını belirtti. Başkan Kahtalı, "AK Parti hükumetleri döneminde en değer verdiğimiz konuların başında sağlık, eğitim, ulaştırma ve diğerleri geliyor. Bu anlamda sağlıkta çok büyük mesafe aldığımıza inanıyorum. Bu yakın tarihte yeni devlet hastanemizin de eğitim ve araştırma hastanesini olması hasebiyle Malatya ya yine büyük katkı sunacağımız bir yer olacak. İnşallah bununla beraber diğer yatırımlarımız devam edecek. Malatya için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de konuşmasında AK Parti hükumetinin Malatya'ya yaptığı sağlık yatırımlarına değinerek, "Malatya'mız cennet mekan rahmetli Turgut Özal'la beraber özellikle Turgut Özal tıp merkezinin ilimize kazandırılmasıyla beraber sağlık turizminin başkenti olması konusunda ciddi atılımlar yapıldı. 2002 AK Parti iktidarı ile birlikte de özellikle sağlık alanında ilimizde büyük bir değişim yaşadık. Daha önce hasta doktor ilişkileri esnaf müşteri ilişkisine dönüşmüşken her yerde polikliniklerden geçilmezdi. Yeni yaptığımız devlet hastanesiyle birlikte kimi 2 odalı kimi tek odalı 7 yıldızlı otel konforunda hastanelerimiz tam teşekkülü hizmet vermektedir. Bugün artık sağlıkta vatandaşın cebinde çıkan parayı minimize edecek bir noktada hizmetin en iyisini almaya devam ediyorlar. Malatya'mızda şuana kadar sağlıkta verdiğimiz hizmetlere baktığımızda özellikle yatırımı devam eden ve halen planlanan 160 ile 180 milyon değerinde yatırımlarımız var. Şuanda da 120-150 milyon değerinde planı yapılan yatırımlar var. Bugün artık aile hekimliği sistemiyle her aile daha rahat hizmet veriyoruz. Evde bakım hizmetleri ile vatandaşlarımıza evinde hizmet verdiğimiz noktalara ulaştık" şeklinde konuştu.