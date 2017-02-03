SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,
03.02.2017 17:23:03

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin,

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, 'Bu referandum da seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır' dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Bu referandum da seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Parti binasında gerçekleştirilen halk günü toplantısına AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Abdulvahap Şerefhanlı, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Kahtalı düzenli şekilde yapmaya çalıştıkları halk günlerinin bazen akşamlara uğradığını fakat ayda bir defa da olsa bu programı gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisan ayında bir referandum olacağını belirten Kahtalı,"Bu referandumda da bugüne kadar Malatya'mız her seferinde AK Partinin bütün seçimlerinde en üst düzeyde destek verdi. Bu defa da Allah nasip ederse Türkiye'de yine ilk 5 girecek şekilde destek vereceğiz" dedi. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin halk günü toplantısın gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Milletvekilleri olarak sürekli vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştıklarını kaydeden Şahin, "Milletvekilleri olarak genelde vatandaşlarımızla bir arada olmanın gayreti içeresinde oluyoruz. Halk günlerinde vatandaşlarımızın dertleri ile sorunları ile ve yapacağımız çalışmaları onlara anlatıp istişare etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Anayasa çalışmalarında mecliste yaşanan olaylara değinen Milletvekili Şahin, "Anayasa çalışmalarında ilk hafta yapmış olduğumuz çalışmalarda HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı olan parti boykot kararı almıştı. Ve onlar gelene kadar kesinlikle mecliste işler iyi kötü gidiyordu. Darda kalan ana muhalefet partisi gece yarısından sonra yaptıkları ani bir imdat çağrısı ile HDP'yi yanlarına alarak mecliste gerçekten istenmeyen hadiselere neden oldular. Mecliste biz kimseye zarar vermemek için çok ciddi gayretler veriyorken onlar bizim milletvekilimizin bacağından ısırmaya kadar kendilerini kürsüyü kelepçeleyenler kürsüyü işgal ettiler. Biz bütün sağduyumuzu ön plana çıkararak orada kavganın çıkmaması için milletin seçmiş olduğu seçilmişlerin orada onlara yakışan bir takım tutum ve davranışların ön plana çıkması için biz sağduyuyu hep ön plana çıkardık" ifadelerini kullandı.

CHP'nin referandum çalışmalarında CHP bayrağı ve logosu kullanmayacaklarına da atıfta bulunan Şahin, "Milletin CHP'ye karşı olan bir alerjisi var. Diyorlar ki biz bunu partiler üstü olarak göreceğiz. Hayır, bu kesinlikle partiler üstü değil partilerinde bir mücadelesi var. Burada bir zihniyet problemi var. Onlar diyorlar ki siz rejimi değiştiriyorsunuz biz diyoruz ki köhnemiş kokuşmuş sistemi değiştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, " Bu referandum değil katsayı belasını bu ülkenin başına tebelleş eden anlayış ile zihniyet ile bunun ortadan kalkması için mücadele edenlerin hesaplaşmasıdır. Alevi vatandaşlarımızın alevi kimliklerini söylemekten imtina ettirenlerle Kürt vatandaşlarımızın Kürt kimliklerini sahiplenmelerini engel olanlara karşı vermiş olduğumuz bir hesaplaşmadır. Bu referandum değil seçtiğimiz başbakanları asan ve onları darbecilere yem eden anlayışla onlara sahip çıkanların bir hesaplaşmasıdır. Bu referandum değil. Malatya'mızda bir rektör vardı bir zavallı vardı. Gerçekten aklı ile hareket etmeyen bir tanesi vardı. Yüzde 90 ile de gelseniz biz sizi iktidara getirmeyeceğiz diyenler vardı. Millet yüzde 47'lerle geldi ve gümbür gümbür 15 yıldır iktidarını sürüyor. Siz ne derse deyin milletin dediği ile bizler hareket edeceğiz" diye konuştu.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Ronaldinho yarın Türkiye'ye geliyor
Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
03.02.2017 17:30:22
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa'da 13 kişi IŞİD üyeliğinden tutuklandı
Bursa’da, çatışma bölgesine gitmek için hazırlanan IŞİD üyesi 13 kişi tutuklandı.
03.02.2017 17:30:04
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
3 Bant Bilardo Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak
Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 6-12 Şubat tarihlerinde Bursa'da yapılacak.
03.02.2017 17:14:11
Cenk Tosun: Dönüşü olmayan bir maç
Cenk Tosun: Dönüşü olmayan bir maç
Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Fenerbahçe maçının büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, “Tek bir maç olacağı için, dönüşü olmayan bir maç olacak' dedi.
03.02.2017 17:11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan satranç dağıttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak üzere geldiği Mersin'de, özellikle çocuklara satranç takımı dağıttı.
03.02.2017 17:03:06
Faruk Çelik: Masa başında tarım olmaz
Faruk Çelik: Masa başında tarım olmaz
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, 'Masa başında oturarak tarımı bir yere getiremeyiz' dedi.
03.02.2017 17:01:25
Çanakkale’de hayvan katliamı
Çanakkale’de hayvan katliamı
Çanakkale’de çok sayıda hayvan tarım ilacıyla vahşice itlaf edildi.
03.02.2017 17:00:41
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Yunanistan hangi adaları işgal etti?
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Erdoğan'ın tepki gösterdiği sözleri Merkel yine kullandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Ukrayna tankları Donetsk'in Avdeyevka kasabasına girdi
Ukrayna tankları Donetsk'in Avdeyevka kasabasına girdi
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz'da saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz'da saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor iddiası
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları