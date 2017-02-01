02.02.2017 01:15:42

AK Parti'li vekilden Yunanistan'a: Oyun oynamayın sizi vururuz!

Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak'a gitmesine yönelik engellemelerine AK Parti'li vekilden sert tepki geldi...

AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu savaş gemisinin Kardak'ta engellenmesi olayında Yunanistan'ı tehdit etti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Hüseyin Kocabıyık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu savaş gemisinin Kardak'ta engellenmesinin ardından başlayan tartışmalara katıldı.

AK Parti'li Kocabıyık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ı uyarıyorum: 1996 da bir korkak amiralin sayesinde kurtuldunuz. Bizimle Kardak oyunu oynamayın, sizi vururuz!" diyerek Yunanistan'ı tehdit etti.

Başbakanlığı döneminde Tansu Çiller'in danışmanlığını da yapan Kocabıyık, "1996 yılında başbakan çiller Kardak'ta yunan gemilerini batırın talimatını verdi. Dönemin korkak deniz komutanı bu emri yerine getirmedi" iddiasını da ileri sürdü. Kocabıyık bir diğer tweetinde de "O gün siyasi talimat yerine getirilmediği için Ege'de yunan şımarıklığı devam ediyor. Ama Yunan şunu bilmeli. Türkiye 96 Türkiye'si değil" ifadelerini paylaştı.

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