05.05.2017 12:42:56

AK Parti'li Ünek: 'Amasya'da iş seçme sorunu var, işsizlik yok'

AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, şehirdeki organize sanayi bölgelerindeki firmalarda çalışacak işçi bulamadıklarından yakınarak, 'Amasya'da iş seçme sorunu var, işsizlik yok' dedi.

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AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, şehirdeki organize sanayi bölgelerindeki firmalarda çalışacak işçi bulamadıklarından yakınarak, "Amasya'da iş seçme sorunu var, işsizlik yok" dedi.İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır ve parti yöneticilerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında firmalara asgari ücret karşılığında çalışacak personel aradıklarına değinen Mehmet Ünek, "Şu anda Mermer Organize Sanayi'de 40 kişilik ihtiyaç var. 40 kişiden daha 2 kişi bulabildim. 38 kişi duruyor. Merzifon'da şu anda 80 kişilik kontenjanım var. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'ne adam arıyorum. Bulamıyorum. Suluova Organize Sanayisi'ne 15 kişi almak istiyorum. Adam bulamıyorum" diye konuştu.Kendisine iş istemeye gelenlere personel ihtiyacı olan organize sanayi bölgelerindeki işleri önerdiğine değinen Ünek, "Hepsi belediye, postane, hastane istiyor. Amasya'da iş seçme sorunu var, işsizlik yok. İddialı bir şekilde de söylüyorum" şeklinde konuştu.