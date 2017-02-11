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AK Parti'li Uçar: 'Gelin 'güçlü evet' diyelim'
11.02.2017 15:56:57

AK Parti'li Uçar: 'Gelin 'güçlü evet' diyelim'

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, 'Referandum seçimlerinde Fatsa'dan güçlü bir 'evet' çıkaracağımıza inancım tamdır' dedi.

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Abdullah Uçar, "Referandum seçimlerinde Fatsa'dan güçlü bir 'evet' çıkaracağımıza inancım tamdır" dedi.

Abdullah Uçar yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu referandum için açıkladığı tarih i 16 Nisan olarak kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem değişikliği kabul edilirse yapılacak halk oylamasında yine kazanacak olan milletimizdir. Şuan devam eden mevcut sistemde Cumhurbaşkanı hem geniş yetkilere sahip hem de sorumsuzdur. Yani yetkili ancak sorumsuz Cumhurbaşkanlığı sisteminden hem yetkili hem de meclise, yargıya ve her şeyden önemlisi halkına karşı sorumlu Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde her 5 yılda bir seçim olacak ve milletin önüne 2 ayrı sandık gidecek. Birinci sandıkta millet parlamentoda görmek istediği siyasi partiye, ikinci sandıkta ise kendisini yönetmesini istediği kişiye oy verecek. Seçim sonuçlarına göre yüzde 50'den fazla oy alan lider, Cumhurbaşkanı olarak yürütmenin başına yani direksiyona geçecek. Eğer ilk turda yüzde 50'yi bulabilen bir aday olmazsa en fazla oy alan iki aday 2. tur seçimlerine kalacak ve en fazla oyu alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu sistemde Başbakan yok. Yine bu sistemde bakanlar dışarıdan atanacak ve parlamentodan bakan olamayacak. Doğrudan halkın oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı kendi bakanlarını belirleyecek ve yürütmeden doğrudan sorumlu kişi olacak. Başarının ya da başarısızlığın doğrudan sorumlusu olacak. Hükümet kurulamadı, güvenoyu alamadı, düşebilir gibi kaygılar da tarihe karışacak. Yürütmenin başı ve tek sorumlusu olan Cumhurbaşkanı daha hızlı karar alabilecek ve bürokrasi azalacak. Çok başlılık azalacak, hükümet icraat yapacak, Meclis ise kanun yapacak ve hükümeti denetleyecek. Yasama görevi tamamen parlamentoda olacak. Erken seçim, sistem krizi önleniyor ve uzlaşma arayışı güvence altına alınıyor. Seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülecek. Türkiye'nin gündeminden istikrarsızlığı, siyasi belirsizlikleri çıkartıyoruz. Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesinden bu yana hemen hemen her dönemde sistem tartışmaları yaşanmış ve başkanlık modeli gündeme gelmiştir. 94 yıllık Cumhuriyet tarihimizde toplam 65 hükümet kurulmuştur. İnşallah parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilince Türkiye'nin en iyi şekilde önünün açılacağını da belirtmek istiyorum. Daha istikrarlı bir Türkiye için diğer parti temsilcilerine sesleniyorum. Ülkemizin geleceği için gelin birlik olalım, bu mesele parti meselesi değildir. Gelin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirelim. Fatsalı hemşehrilerimede sesleniyorum, güçlü bir evet diyerek sesimizi en iyi şekilde Türkiye'ye duyurmamız gerekir" diye konuştu.

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