18.02.2017 10:41:36

AK Parti'li Savaş'tan çiftçilere müjde

AK Parti MKYK üyesi Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için verilen kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulundan geçeceğini söyledi.

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AK Parti MKYK üyesi Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için verilen kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulundan geçeceğini söyledi.Ziraat Bankasi ve Tarim Kredi Kooperatifine ait Tarimsal Kredi Borçlarinin Yapilandirilmasi ile ilgili konuda Plan Bütçe Komisyon üyesi Mustafa SAVAŞ, "KOBİ'lere ve Esnafımıza yönelik çalışmalardan sonra çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarımsal Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarına ilişkin yapılandırma imkanı Plan ve Bütçe komisyonundan dün akşam geçti ve söz konusu kanun teklifi tarafımızdan verildi. Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelecek." dedi.Savaş, "Düzenleme ile, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan tarımsal krediler yapılandırılacak. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarda izlenen söz konusu tarımsal kredi alacakları, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3'üncü ayın sonuna kadar bankaya/kooperatife başvuruda bulunulması kaydıyla düzenlemede belirlenen kapsam ve şartlar çerçevesinde yapılandırılacaktır" dedi.Düzenlemede belirlenen kapsam ve şartların şu şekilde oluştuğu öğrenildi.-Yapılandırmaya konu kredi borcu için, borcun vadesini takip eden tarihten yapılandırmanın yapıldığı tarihe kadar %11 oranında basit usulde faiz hesaplanacaktır. Borçlu tarafından bu tutarın yüzde 5'i ödenecektir. Aradaki fark, Hazine tarafından Ziraat Bankasına ya da Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ödenir.- Yapılandırmaya esas tutar, taksitlendirilirse ilk taksit, 2017 yılının Ekim ayı sonuna kadar, izleyen taksitler 2018 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl toplam 5 taksitte ödenecektir. Taksitlere yıllık yüzde 11 oranında taksitlendirme faizi uygulanacaktır. Fakat yapılandırılan tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmayacaktır.- Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, önceden yapılandırılmış olan ve ödemeleri devam eden borçlar talep edilmesi halinde bu düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borçları için yararlanılabilecektir.- Yapılandırma imkanından yararlanılması için dava açılmaması veya açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.- Düzenleme kapsamında yapılandırılan tarımsal kredilerin taksitlerinden birisinin vadesinde ödenmemesi durumunda, ödenmeyen tutar, taksit vadesinin bitiminden 90 gün içinde taksitlendirme faizi ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırmadan yararlanma imkanı devam edecektir.