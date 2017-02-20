20.02.2017 09:42:09

AK Parti'li Savaş Karacasu'da incelemelerde bulundu

Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla buluştu.

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Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla buluştu.Yapılan yatırımları yerinde incelemek üzere Karacasu'ya gelen Mustafa Savaş ilk olarak Esençay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından Ak Parti yönetiminden Merve Emil Karaca'nın dedesi Mustafa Karaca'nın vefatı nedeniyle başsağlığı dilemek üzere cenaze evine gitti. Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı'yı makamında ziyaret eden ve başarılar dileyen Savaş, projelerin hayata geçme aşamasında tıkandıkları bir nokta olduğunda kendileriyle irtibata geçebileceklerini dile getirdi.25 yıldır tamamlanması beklenen Ataköy Gölet alanında incelemelerde bulunan Mustafa Savaş, ihalenin yapıldığı ve Mart ayında inşaatın başlayacağı bilgisini verdi. Ataköylüler ile Işıklar Mahalle sakinleri arasında anlaşmazlığa neden olan Işıklar Göleti konusunun kimseyi mağdur etmeden bir şekilde çözüleceğini kaydeden Savaş, referandum çalışmaları için yine geleceğini ifade edip ilçeden ayrıldı.