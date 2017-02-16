SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti'li Külünk: 'DEAŞ, PKK, FETÖ her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir'
16.02.2017 23:42:33

AK Parti'li Külünk: 'DEAŞ, PKK, FETÖ her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir'

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 'DEAŞ da PKK da, FETÖ de orta doğuda birinci dünya savaşından sonra virgülün konulmuş yerden, birinci dünya savaşın davam ettirme araçlarıdır. Her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir' dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "DEAŞ da PKK da, FETÖ de orta doğuda birinci dünya savaşından sonra virgülün konulmuş yerden, birinci dünya savaşın davam ettirme araçlarıdır. Her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir" dedi.

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Tatar Aşiret Lideri Arsalan Tatar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Bu milleti birbirinden ayıramazlar bundan kimsenin endişeniz olmasın" diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Bu topraklarda biz Duhok'u yalnız bırakmıyoruz. Zaho'yu yalnız bırakmıyoruz. Şırnak'ı mı yalnız bırakacağız. Biz bu topraklarda Kobani'de PKK'nın şiddetinden kaçan Kürt kardeşlerimiz nereye koştu. Kimin yüreğine koştu. Elbette Türkiye'ye koştu. Sonuna kadar kapıları kim açtı, Türkiye açtı. Halep'ten koşup gelen nereye gitti, Türkiye'ye geldi. Onları yalnız bırakmadık, onların arkasında dik duruyoruz da, Şırnak'ımı yalnız bırakacağız. Şırnak'ı mı terör örgütüne boyun büktüreceğiz. Asla ve katiyen bu olmayacak" dedi.

Terör örgütünün yıktığı binaların yeniden yapılacağını söyleyen Külünk, "Mağduriyetlerin hepsi gideriliyor, giderilmeye devam edilecek. Bu devlet sizi yalnız bırakmaz. Bırakmadı, bırakmayacak. Evine lokma götürenleri, silaha kurban ettirmek isteyen PKK ile mücadelede elbette istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı. Evler yıkıldı, mağduriyetler oluştu. Akşam insanlar binlerce lira geliri varken, sabah terör örgütün ihanetinden dolayı nerdeyse bir lokma ekmeğe muhtaç oldular" diye konuştu.

"DEAŞ, PKK, FETÖ her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir"

Külünk, "15 Temmuz'un arkasında ki, Şırnak'ı yakıp yıkmak için, Şırnaklıları katletmek için, tugaydan tankları çıkaran o içerde tutuklu iki general var ya, Şırnaklıları katletmek, yakıp yıkmak için, Türk Silahlı Kuvvetlerin o Mehmetçik dediğimiz, Muhammed'in ordusu dediğimiz, ordunun içinde olmayı asla hak etmeyen o iki generali 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi işgal etmek üzere harekete geçiren asıl o dışarıdaki kirli güç var ya. Küresel kirli gücün ne Türk ne de Kürt umurunda. Hiç birimiz onların umurunda değiliz. Bir tek şey onların umurunda. Bu toprakları İslamsızlaştırmak. Bu toprakların Müslüman kimliğinden koparılması ve yanı başımızdaki Musul petrolleri onları ilgilendiriyor. Yanı başımızdaki Kerkük petrolleri onları ilgilendiriyor. Yanı başımızdaki Suriye'nin kuzeyindeki henüz çıkarılmamış petrol ve doğalgaz onları ilgilendiriyor. Petrol, doğalgaz burada ama yoksulluk Beytüşşebap'ta. Yoksulluk Duhok'ta. Ne hikmetse petrol Musul'da çıkıyor. Yoksulluk Musul'da. Musul'da sefalet var, Almanya'da sefahat var. DEAŞ orta doğunun haritalarını yeniden çizmek için kullandıkları bir araçtır. DEAŞ da PKK da, FETÖ de orta doğuda birinci dünya savaşından sonra virgülün konulmuş yerden, birinci dünya savaşın davam ettirme araçlarıdır. Her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir" dedi.

"Çukur kazarak bu milletin barışını çukura düşürmek istediler"

PKK ile FETÖ işbirliğine değinen Külünk, "Çukur kazarak, bu milletin geleceğini çukura düşürmek istediler. Çukur kazarak bu milletin barışını çukura düşürmek istediler. Çukur kazarak silahla özerklik ilan etme peşinde koştular. Asıl yapmak istedikleri şey şuydu. Türkiye'ye bir askeri darbe ile Türkiye'yi baş başa bırakmaktı. O silahların o mahallelerde Cizre, Silopi, Şırnak'ın mahallelerinde bu ülkenin askerlerine, polislerine, vatandaşlarına o El Yapımı Patlayıcılar, bixsiler, kaleşnikoflar, alüminyum nitratların bu ülkeye niçin sokulduğu şifreleri gözaltına alınıp tutuklanan teröristlerin ifadeleri ile 15 Temmuz işgal girişimine kalkan terör örgütün mensubu olan bu milletin asker üniformasını giymeyi asla hak etmemiş o hainlerin ifadelerinde saklıdır. Niçin o silahlar Şırnak'a sokuldu. Niçin Sur'a, Cizre'ye Silopi'ye sokuldu biliyor musunuz. Sokulmanın bir tek sebebi var. Bu topraklarda Kürt katliamı, Türkiye'yi darbenin eşiğine getirmek. Batı, doğuda ne oluyor dedirtip, Türkiye'yi bir darbenin eşiğine getirip, Türkiye'yi bir askeri darbe ile baş başa bırakıp, PKK ile FETÖ işbirliği içerisinde barış sürecin bütün güzelliklerini devlete ve millete karşı bir ayaklandırmaya dönüştürüp, darbenin önünü açmak için o süreçlerin hepsi kullanıldı. İfadelerini size söylemek istemiyorum. Bir gün o ifadelerin hepsi kitap haline gelecek. Ve okuduğunuzda bir kez daha yazıklar olsun size diyeceksiniz" dedi.

"Belediye paraları Kandil'deki obeziteli, hormonlu teröristlere gitti"

Bölge belediyelerin geride yüklü miktarda borç bıraktıklarını ve bu paraların nereye gittiğini anlatan Külünk, "Bu belediyelerin bu kadar büyük borçları nereye gitti. Çöp toplamak yok. Su, yol, belediye hizmetleri problem. Ama ne hikmetse bu belediyelerin her biri borçlu. Biri şu kadar biri bu kadar nereye gitti bu kadar para. Ben söyleyeyim. Nereye gitti biliyor musunuz. Kandil'de obeziteliler var ya, hormonlular var ya. Hormonlu teröristler, hormonlu terörist başları var ya, bu illerde onların şirketleri var. Buralarda yaşayan vatandaşlar üzerine. O vatandaşların üzerine kurulu şirketler üzerinden o hormonlu teröristlerin dışarıdaki bankaların hesaplarına gitti. Kimin parası Şırnaklının, Cizrelinin, Diyarbakırlının, Hakkârilinin, Vanlının, Beytüşşebaplının. Peki size ne düştü. Çöp içerisinde kirli, belediyecilik yapmak yerine ayrımcılık yapıp bu milleti birbirine koparmak üzerine, millete zülüm etmek üzere kullanan bu işbirlikçilerin, küresel kirli ellerin emrine bu milleti hizmet etmeye kalktılar" diye konuştu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Yıldırım Malta'ya gitti
Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti Valletta'ya gitti.
16.02.2017 23:56:30
Erdoğan, yurda döndü
Erdoğan, yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
16.02.2017 22:59:15
Pakistan'daki saldırıya kınama
Pakistan'daki saldırıya kınama
Türkiye, Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
16.02.2017 22:43:35
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Moğolistan için acil yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, Moğolistan'da çetin geçen kış koşullarından dolayı uluslararası yardım çağrısı yaptı.
16.02.2017 22:15:04
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump yeni Çalışma Bakanı adayını açıkladı
Trump, ilk Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder'ın adaylıktan çekilmesinin ardından ilgili göreve Alexander Acosta'yı seçtiğini bildirdi.
16.02.2017 21:57:39
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
İstanbul'da yarım kilo zümrüt ele geçirildi
Emniyet ekipleri İstanbul'da, gümrük kaçağı yarım kiloya yakın zümrüt ele geçirdi.
16.02.2017 20:59:05
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yediği gol tarihe geçti
Krasnodar'ın Fenerbahçe'ye attığı gol, Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde kalesinde gördüğü en erken 2. gol oldu.
16.02.2017 20:34:22
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
PYD'den Türkiye'ye Rakka 'tehdidi'
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
Trump'ın Suriye planı: PKK-PYD ile adım adım işgal
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
'Barzani, PKK'nın önemli bir ismini Türkiye'ye teslim ediyor'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
'Sonuç ne olursa olsun erken seçim kaçınılmaz'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
'Erdoğan’ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi'
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
Kazakistan'da kamyon şoförüne yol soran pilot şaşırttı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'İran, 'İslam iç savaşına' hazırlık yapıyor'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
'Terör koridorunun en büyük destekçilerinden biri: İran'
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
'İç savaş' ifadeleri sonrasında istifası istenen Ak Partili için CHP'den açıklama!
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Sırrı Süreyya Önder oran verdi
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
Hamas'tan El Fetih'e: Çözüm müzakere değil...
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Memur-Sen referandum kararını açıkladı
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları