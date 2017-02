27.02.2017 08:16:09

AK Parti'li Karaarslan 'Evet' için kolları sıvadı

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Çukurova Belediye Başkan Adayı olan Dr. Cüneyt Karaarslan, Adana'da referanduma yönelik çalışmalarına ev ziyaretleri ile başladı.16 Nisan'da yapılacak referandumda yüksek oranda "evet" çıkması için Seyhan ve Çukurova ilçelerinde ev ev gezen Karaarslan, halka, referandumda oylanacak anayasa değişikliği paketindeki maddeleri tek tek anlatıyor. Karaarslan, konuk olduğu evlerde, referandumla ilgili kafasında soru işareti bulunan veya kararsız kalan vatandaşları verdiği bilgilerle aydınlatıyor.Güçlü Türkiye için "Evet"Çukurova'da Yıldırım ailesinin evine misafir olan Dr. Cüneyt Karaarslan, aile fertlerine, anayasa değişikliği paketinin getireceği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini detaylarıyla anlattı. Yeni sistemle oluşacak güçlü hükümetin, Türkiye'nin uluslararası arenadaki etkinliğini artıracağını, ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandıracağını ifade eden Karaarslan, "Referandumda çocuklarımızın geleceğini oylayacağız. Devletin bekası ve istikrarla yönetilen daha güçlü bir Türkiye için kapı kapı gezip 'evet' oyu istiyoruz" dedi.Koalisyonlar tarih olacakEkonomi, güvenlik, dış politika ve yatırımlar başta olmak üzere her alanda etkin ve hızlı kararlar alınabilmesine olanak sağlayacak yeni hükümet sisteminin Türkiye için acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaarslan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, her seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak, hükümet kurulamama sorunu ortadan kalkacak, kaosa neden olan koalisyon dönemleri tarihe karışacak" diye konuştu.Son ana kadar çalışmaya devamKonuşmasının devamında, referanduma kadar çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Dr. Cüneyt Karaarslan, "Daha fazla eve konuk olmaya, her meslek grubundan vatandaşlar ve ev hanımları ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.