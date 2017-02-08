08.02.2017 11:17:46

AK Parti'li kadınlar referandum programını belirledi

Çam, 'Bugüne kadar hanelere girip, kadınlara yönelik çalışmalar yapıyorduk, aynı şekilde devam edeceğiz.' dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliğine yönelik yapılacak referandum için AK Parti Kadın Kolları'nın hazır olduğunu, illeri bölgelerde toplayarak 11 ilde eş zamanlı bölgesel çalışmalara başladıklarını belirtti.

Teşkilatların motivasyonunu artırmaya, anayasa değişikliğine ilişkin bilgi eksikliklerini gidermeye yönelik eğitim çalışması yürüttüklerini anlatan Çam, eğitim çalışmasına 81 il ve 919 ilçenin katıldığını ifade etti.

Çam, "Yeni anayasa ne getirecek, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, halk oylamasında kullanılacak argümanlar detaylı bir şekilde anlatılıyor. Sahada kendini güçlü hisseden, motivasyonları yüksek kadınlarımızı göreceksiniz." diye konuştu.

Sandık başlarında duracak kadın temsilcilere yönelik çalışmayı da tamamladıklarını vurgulayan Çam, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları olarak strateji ekibi içinde yer aldıklarını bildirdi.

Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda belirlediğimiz sorunları strateji ekibine aktarıyoruz. Kadın Kolları olarak kampanya sürecimizin nasıl geçmesi gerektiği, kadınlara yönelik ne gibi çalışma yapılması noktasında bir beyin fırtınası yaptık. Bir yandan da sosyal medyada kullanılabilecek görselleri hazırlıyoruz. Sahada kadınlarımıza sürekli bilgi akışını sağlayacağız. Karşılaşılan sorulara hızlı bir şekilde cevaplandırılması amacıyla sosyal ağda grup oluşturduk. Bugüne kadar hanelere girip, kadınlara yönelik çalışmalar yapıyorduk, bu süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşarak, kadınlara ulaşarak, meseleyi anlatacağız. Bu konuda teşkilatlarımız hazırlıklı."

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