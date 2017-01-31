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AK Parti'li Güvenç'ten HDP'li Kürkçü'ye tokat gibi cevap
31.01.2017 20:45:46

AK Parti'li Güvenç'ten HDP'li Kürkçü'ye tokat gibi cevap

Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Brüksel'de HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye, 'Bu süreçte Halkların Demokratik Partisi şiddete karşı bir politika geliştiremedi. Bugün yargıya intikal eden belediye başkanları bu süreçte terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanmaktadır' dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Brüksel'de HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye, "Bu süreçte Halkların Demokratik Partisi şiddete karşı bir politika geliştiremedi. Bugün yargıya intikal eden belediye başkanları bu süreçte terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanmaktadır" dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Yerel ve Bölgesel Otoriteler Toplantısı'na katıldı.

Aynı toplantıda yer alan HDP'li Kürkçü'nün, gözaltında ve tutuklu olan HDP milletvekilleri ile belediye başkanlarını savunmasına AK Parti'li Güvenç'ten cevap gecikmedi.

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, toplantıda söz hakkı alarak, "Türkiye'de şu an 3 büyükşehir belediyesinin 6 eş belediye başkanı cezaevinde, ayrıca 6 kent belediye başkanının 12 eş belediye başkanı da cezaevinde. 53 ilçe belediyesinin 106 eş belediye başkanları da cezaevindeler. 93 Belediye Meclis üyesi de cezaevinde. Bu cezaevinde bulunanların yerlerine doğrudan doğruya seçimsiz bir şekilde hükümetin temsilcisi olan atanmış kişiler vardır. Bu uygulama Avrupa konseyindeki hiçbir hükümlülüğe uymuyor" dedi

Kürkçü, "Belediye başkanlarımızın serbest bırakılmasını, özellikle Ahmet Türk'ün serbest bırakılarak görevinin başına dönmesi ve cezaevindeki arkadaşlarımızın yerlerine seçimsiz bir şekilde atanan kişilerin görevden alınması ve Türkiye'nin bir an önce demokratik yerel yönetimlere geri dönüşün sağlanması için bir çağrıda bulunacak mısınız" diyerek komisyona iktidarı şikayet etti ve Avrupa Parlamentosu Yerel ve Bölgesel Komisyonuna çağrı yapılmasını istedi.

HDP'li Kürkçü'nün konuşmasının ardından söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kürkçü'nün komisyona çağrı talebine cevap olarak, "Ülkemiz yoğun terör saldırısı altındadır. 15 Temmuz'da demokrasi tarihine geçecek şekilde tank ve toplarla bir saldırıya maruz kaldık. Takdir edersiniz ki saldırı sadece bu değildir. Geçen sene 7 Haziran seçimlerinde iktidar çoğunluğunu kaybetmemiz üzerine bölücü terör örgütü şehir merkezlerimizde hendek kazarak saldırı başlattı. Kanton özerk bölge kuracağız iddiasında bulundu. Bu süreçte Halkların Demokratik Partisi şiddete karşı bir politika geliştiremedi. Bugün yargıya intikal eden belediye başkanları bu süreçte terör örgütüne yardım ve yataklıktan yargılanmaktadır" diyerek tepkisini dile getirdi.

Güvenç, konuşmasının sonunda ise, "Türkiye her türlü taahhüdün peşindedir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, nefreti ve şiddeti övücü söylemleri bir hukuk devletinde kabul edilemez bulmuştur. HDP'li Kürkçü açıklasın, kendisi ve partisi adına şiddete karşı olduğunu, PKK terör örgütünün yanlış yaptığını ve 13 yaşındaki çocukların ellerine Kalaşnikof silahlar vererek halkın üzerine salmalarının karşısında olduklarını beyan edebilir mi" diye konuştu.

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