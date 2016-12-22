22.12.2016 19:17:55

AK Parti'li Gürer: 'Biz terörist cenazesinin Söke'ye gömülmesine karşıyız'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde tartışmaya neden olurken, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Gürer, suikastçının cenazesinin Söke'ye gömülmesine karşı olduklarını belirtti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde tartışmaya neden olurken, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Gürer, suikastçının cenazesinin Söke'ye gömülmesine karşı olduklarını belirtti.Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u silahla öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara'da morgda tutulan cenazesiyle ilgili olarak ailesinin henüz bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Cenazenin alınması durumunda nereye defnedileceği konusu, ailesinin yaşadığı Söke'de tartışmalara yol açtı.AK Parti Söke İlçe Başkanı Av. Fatih Gürer, yaptığı açıklamada Altıntaş'ın cenazesinin Söke'ye defnedilmesini istemediklerini söyledi. Gürer, "Bu olay Türküye ve dünya gündemine oturdu. FETÖ terör örgütüne mensup olduğu kuvvetli bir şekilde saptanan terörist tarafından Rusya Büyükelçisine saldırı düzenlendi. Tabii ki biz Söke'mizin adının bu şekilde anılmasını istemiyoruz. Bu yöndeki rahatsızlıklar kamuoyunda da dile getirildi. Biz bu FETÖ terör örgütü mensubunun cenazesinin Söke'de gömülmesine kesinlikle karşıyız. Bu yönde bir talebin olup olmadığını bilmiyoruz ancak cenazenin Söke'de gömülmesi durumunda karşı çıkacağımızı, tüm kamuoyuna bunu hissettireceğimizi dile getiriyoruz. Görüştüğümüz STK'larda bizimle aynı fikirde. Sökelilerin bu cenazeyi kabul etmeyeceğini biliyoruz, kamuoyu da aynı fikirde" diye konuştu.