21.02.2017 11:21:57

AK Parti'li gençlerden Ömer Halis Demir davasına ilişkin açıklama

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Ömer Halis Demir davasına ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemelerin ve hakimlerin milletin vicdanını taşıdığını belirterek, 'Adaleti tesis edecekleri noktasında güvenimiz tamdır' dedi.

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş, Ömer Halis Demir davasına ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemelerin ve hakimlerin milletin vicdanını taşıdığını belirterek, "Adaleti tesis edecekleri noktasında güvenimiz tamdır" dedi.FETÖ'nün 15 Temmuzdaki darbe girişimi sırasında Ömer Halis Demir'i şehit eden hainlerin davası, bugün Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, dava öncesi Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Adliye önünde toplanan grup adına konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş "15 Temmuz hain darbe girişiminin durdurulmasında milletin içinden çıkan öyle vatan evlatları vardır ki, haklarını ödemek mümkün olmayacaktır" dedi.Ecertaş, "İşte Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir 15 Temmuz kahramanlık destanının en kıymetli sembollerindendir. Devletine, milletine, vatanına saldırıya girişmiş başka ellerin maşası aşağılık darbecilerin planını aslan gibi kükreyerek alınlarına yerleştirdiği bir mermiyle yerle yeksan etmiştir. Canından, malından, sevdiklerinden vazgeçmiş gözünü kırpmadan, tek başına bu vatan hainlerine karşı saldırıya geçmiş ve darbe girişiminin durdurulmasında en önemli mihenk taşlarından olmuştur. Hain darbeciler nasıl meydanlarda halka ateş etmekten, tankları vatandaşın üzerine sürmekten geri durmadılarsa o güzel, o cesaretli yürek Ömer Halis Demir'i şehit etmekten çekinmemişlerdir" ifadelerini kaydetti.Bugün Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde Ömer Halis Demir'i hunharca katledenlerin davasının görüleceğini hatırlatan Ecertaş, "Mahkemelerimizin ve hakimlerimizin bu milletin vicdanını taşıdıkları ve adaleti tesis edecekleri noktasında güvenimiz tamdır" diye konuştu.