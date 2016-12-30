30.12.2016 12:23:35

AK Parti'li Biter'den yeni yıl mesajı

AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, 2017 yılının, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

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AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, 2017 yılının, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olması temennisinde bulundu.Yayınladığı yeni yıl mesajında, geride kalan 2016 yılının hep acı hadiselerle hatırlanacağını belirten Biter, bu yıl içerisinde başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere birçok acı olay yaşandığını anımsattı. Biter, "Yıl içerisinde çok sayıda askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı teröre kurban verdik. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde oldukça Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya yönelik hiçbir hain girişimin başarılı olamayacağını vurgulayan Biter, "Yeni yıla, yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla giriyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017'de de ülkemizin büyümesi, ilerlemesi, bölgesinde ve dünyada güçlü, saygın, etkili bir ülke olması için, en büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan kardeşliğimizi muhafaza edecek, kardeşliğimizi bozmaya, yıpratmaya çalışanlara karşı da hep birlikte mücadele vereceğiz. Milletimiz şunu bilsin ki, bu millet, tüm unsurlarıyla, tüm etnik kökenleriyle, tüm inanç grupları ve mezhepleriyle, bin yıllar boyunca olduğu gibi gelecekte de iç içe, dostça, kardeşçe ve dayanışma içinde yaşamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.Milletin arasına nifak sokmak isteyenlerin, milleti birbirinden ayırmak, koparmak, uzaklaştırmak isteyenlerin, tarih boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da yine kaybetmeye mahkum olacağını kaydeden Biter, "2017 yılı, her şeyden önce kardeşliğimizin güç kazandığı, kardeşliğimize kastedenlerin de kaybettiği bir yıl olacaktır. Bu duygular eşliğinde, komşu ülkelerimizde akan kanın durmasını ve yaşanan acıların sona ermesini temenni ediyor, 2017'nin, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.