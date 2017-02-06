SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti'li Aygün'den Yüksekova'yı uçuracak proje
06.02.2017 17:48:11

AK Parti'li Aygün'den Yüksekova'yı uçuracak proje

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün, Türkiye'nin sıvı yağ açığı olduğunu belirterek, 'Bu bölgede (Yüksekova) sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum' dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün, Türkiye'nin sıvı yağ açığı olduğunu belirterek, "Bu bölgede (Yüksekova) sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum" dedi.

Önceki gün Yüksekova Muhtarlar Derneğini ziyaret ettikten sonra Hakkari merkeze geçen AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkari'deki temaslarının ardından bugün tekrar ilçeye geldi. Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aygün, burada parti ve referandum çalışmalarını değerlendirdi. Ardından Yüksekova Belediye Spor Kulübünü ziyaret eden Aygün ve beraberindekiler, Akalın köyünde de bir taziyeye katıldı. Ankara'ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçen Aygün, burada Ankara'dan dönen Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aygün, 4 yıldan beri teşkilatla ilgili Hakkari koordinatörlüğünü yürüttüğünü belirterek, "Bununla ilgili yaklaşık her ay gelip gidiyoruz. Bölgemizin hem teşkilatıyla hem de AK Parti'yi temsil eden milletvekili olma hasebiyle bu tür sorunlara da eğiliyoruz, takip ediyoruz. Cumartesi günü geldiğimizde il danışma meclisimizi yaptık. Önümüzdeki referandumda yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Arkadaşların organizasyon yapmaları konusunda kendileriyle gerekli görüşmeleri bitirdik. Onun dışında sivil toplum örgütlerini, diğer kamu kuruluşlarını ve esnafımızı ziyaret ettik. Yeni atanan üniversite rektörümüzü ziyaret ettik. Bugün de Yüksekova'da yine teşkilatımızla buluştuk ve aynı çalışmaları orada yaptık. Daha sonra Yüksekova Spor Kulübüne gidip oradaki gençlerin sorunlarını dinledik. Onlarla ilgili yapılması gereken talepleri karşılamak için not aldık. Daha sonra İnanlı köyünde bir taziyeye katıldık. Hem teşkilat çalışması hem de bir milletvekilinin yapması gereken, halkın sorunlarını dinleyip gerekli mercilere iletip ve onun çözümünü arayan çalışmalarımızı bu bölgede yapıyoruz" dedi.

Yüksekova'yı kalkındıracak proje

Aygün, Yüksekova'da 480 bin dönüm arazi bulunduğunu hatırlatarak, "Bu arazide en güzel şey çiftçiliktir. Türkiye'nin bir sıvı yağ açığının var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgede bu sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılması çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli her toprak şartlarında yetişen aspir dediğimiz bir bitkimiz var. Bu aspiri ektirip vatandaşı da ektiği malı kime satacağını bilerek, garantili bir ekim yaparak bu sağlanacak ve bir yağ fabrikasında bunların mutfak yağı haline getirdikten sonra geri kalan küspesini, sapını, samanını hayvan yemi yaparak hem hayvancılık desteklenir hem yağ çıkartılır" ifadelerini kullandı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu, başkanlığını eski TBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan'ın yaptığı 'Milli Anayasa Hareketi' üyelerini kabul etti.
06.02.2017 17:33:08
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’in 2 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
06.02.2017 17:32:38
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Antalya'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 3 kişi, 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.
06.02.2017 17:20:42
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İTÜ'de 23 akademisyende Bylock çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görevli olan ve 3’ü KHK ile meslekten ihraç edilen 28 akademisyen, “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanması talebi ile hakimliğe sevk edildi.
06.02.2017 17:10:48
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Mardin’de iki günde 15 trafo yandı
Aşırı yüklenme yüzünden Mardin ve ilçelerinde son 2 gün içerisinde 15 trafo yanarak devre dışı kaldı.
06.02.2017 17:10:17
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramı 143 bin lira oldu
Altının kilogramının 143 bin lira olduğu bildidildi.
06.02.2017 16:56:21
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Eski milletvekili hayatını kaybetti
Trafik kazasında ağır yaralanan CHP İzmir Milletvekili Öktem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
06.02.2017 16:46:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
Adil Gür'den çarpıcı referandum tahmini
NATO'dan kritik Irak kararı
NATO'dan kritik Irak kararı
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Ziraat Bankası, PTT, BİST ve BOTAŞ'ın hisseleri Varlık Fonu'na devredildi
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Hüseyin Gülerce: Gülen intihar eder
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Anayasa teklifindeki iki madde iade edilebilir iddiası
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Olaylı maç Fenerbahçe'nin
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Türkiye'nin milli helikopteri 'ATAK'ta FETÖ şüphesi
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
Suriyeli muhaliflerden Cenevre resti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları