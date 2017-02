06.02.2017 17:48:11

AK Parti'li Aygün'den Yüksekova'yı uçuracak proje

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve Hakkari İl Koordinatörü Zeki Aygün, Türkiye'nin sıvı yağ açığı olduğunu belirterek, "Bu bölgede (Yüksekova) sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılmasının çok önem arz ettiğini düşünüyorum" dedi.Önceki gün Yüksekova Muhtarlar Derneğini ziyaret ettikten sonra Hakkari merkeze geçen AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Hakkari'deki temaslarının ardından bugün tekrar ilçeye geldi. Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aygün, burada parti ve referandum çalışmalarını değerlendirdi. Ardından Yüksekova Belediye Spor Kulübünü ziyaret eden Aygün ve beraberindekiler, Akalın köyünde de bir taziyeye katıldı. Ankara'ya dönmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na geçen Aygün, burada Ankara'dan dönen Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile bir araya geldi.Yapılan görüşme sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Aygün, 4 yıldan beri teşkilatla ilgili Hakkari koordinatörlüğünü yürüttüğünü belirterek, "Bununla ilgili yaklaşık her ay gelip gidiyoruz. Bölgemizin hem teşkilatıyla hem de AK Parti'yi temsil eden milletvekili olma hasebiyle bu tür sorunlara da eğiliyoruz, takip ediyoruz. Cumartesi günü geldiğimizde il danışma meclisimizi yaptık. Önümüzdeki referandumda yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Arkadaşların organizasyon yapmaları konusunda kendileriyle gerekli görüşmeleri bitirdik. Onun dışında sivil toplum örgütlerini, diğer kamu kuruluşlarını ve esnafımızı ziyaret ettik. Yeni atanan üniversite rektörümüzü ziyaret ettik. Bugün de Yüksekova'da yine teşkilatımızla buluştuk ve aynı çalışmaları orada yaptık. Daha sonra Yüksekova Spor Kulübüne gidip oradaki gençlerin sorunlarını dinledik. Onlarla ilgili yapılması gereken talepleri karşılamak için not aldık. Daha sonra İnanlı köyünde bir taziyeye katıldık. Hem teşkilat çalışması hem de bir milletvekilinin yapması gereken, halkın sorunlarını dinleyip gerekli mercilere iletip ve onun çözümünü arayan çalışmalarımızı bu bölgede yapıyoruz" dedi.Yüksekova'yı kalkındıracak projeAygün, Yüksekova'da 480 bin dönüm arazi bulunduğunu hatırlatarak, "Bu arazide en güzel şey çiftçiliktir. Türkiye'nin bir sıvı yağ açığının var olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgede bu sıvı yağ açığını kapatacak şekilde bir yatırım yapılması çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Bununla ilgili de özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli her toprak şartlarında yetişen aspir dediğimiz bir bitkimiz var. Bu aspiri ektirip vatandaşı da ektiği malı kime satacağını bilerek, garantili bir ekim yaparak bu sağlanacak ve bir yağ fabrikasında bunların mutfak yağı haline getirdikten sonra geri kalan küspesini, sapını, samanını hayvan yemi yaparak hem hayvancılık desteklenir hem yağ çıkartılır" ifadelerini kullandı.