17.02.2017 11:47:45

AK Parti'li Aydemir'den 'Türkiye Varlık Fonu' açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Varlık Fonu ile ülkenin ihtiyacı olan devasa yatırımların başarıyla bitirileceğini söyledi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Varlık Fonu ile ülkenin ihtiyacı olan devasa yatırımların başarıyla bitirileceğini söyledi.Aydemir, Türkiye Varlık Fonuna ilişkin değerlendirme yaptı. Aydemir, Varlık Fonu oluşturma modelinin ilk uygulama zamanının 60 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını belirterek, ulusal varlık fonlarının kamuya ait çeşitli varlıkların belirli kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olarak yönetilecek şekilde düzenlenen özel amaçlı yatırım fonları olduğunu ifade etti. Fonun amacının çok net ve belirgin olduğunun altını çizen Aydemir, "Varlık Fonu'nun ana kaynağı, kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası gelir ve kaynakları ile yurt içi ve yurt dışından sağlanan sermaye piyasası kaynaklı finansman ve devlete ait diğer fonlardan alınan paylar. Söz konusu fonlar ile kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına kaynak sağlanacak. Yine, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanması yoluna gidilecek, böylece de kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide sürdürülebilir büyüme oranlarının yakalanması ve ekonomik istikrarın sağlanması cihetine gidilecektir. Olay bu kadar sarihtir, açıktır" şeklinde konuştu."Büyümede artış sağlayacağız"Söz konusu fonların reel sektöre uzun vadeli yatırım çerçevesine imkan sağlayacak bir üst fonda birleştirildiğini söyleyen Aydemir, "Bu sayede ülkemizin 2023 hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Yine bu yolla bankacılık sisteminin finans sektöründeki hâkim rolü azaltılarak, alt yapı ve gayrimenkul fonları gibi sermaye piyasası ürünleri de ön plana çıkarılabilecektir. Bundan daha güzel ne olabilir. Dahası Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kurulmasıyla büyüme oranına ilave artış sağlanması, sermaye piyasalarının büyüme ve derinleşmesinin hızlandırılması, yapılacak yatırımlarla yaklaşık yüz binlerce kişiye ek istihdam sağlanması, savunma, havacılık ve yazılım gibi teknoloji yoğun stratejik sektörlerdeki yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması, otoyollar, Kanal İstanbul, üçüncü köprü ve havalimanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine kamu kesimi borcu artırılmadan finansman sağlanması, katılım finansmanı sektör paylarının artırılması, arz güvenliğini sağlamak üzere Türkiye için önem taşıyan doğalgaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapabilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı."Yap-işlet-devret modeline alternatif oluşacak"Varlık Fonu kaynaklarının üretken ve verimli olduğuna işaret eden Aydemir, "En son yapılan değişiklikler ile özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu hisseleri ile bazı şirketler Varlık Fonu'na devredildi. Bu sayede daha başlarken ciddi bir güven iklimi oluşturulmuştur. Ülkemiz, bugüne kadar çok büyük projeleri yap-işlet-devret modeliyle yaptı. Bu sayede bu devasa projeler bütçeye yük bindirilmeden yapılmıştır. İşte şimdi bu modelin dışında bir modeli devreye sokuyoruz. Bu neviden alt yapı yatırımlarını artık Varlık Fonu'nu devreye koyarak yapabilme imkanı elde ediyoruz. Bu fon sayesinde özelleştirme kavramı da ayrı bir hususiyet kazanıyor. Fona devredilen kaynaklar, halka arz sayesinde menkul değer halini alıp, ülkemizin ihtiyacı olan devasa yatırımlar başarıyla bitirilecek" dedi."Eleştiriler yersiz"Varlık Fonu'na ilişkin ya yurt dışına ihraç edilen bir özellikli emtia ya da ciddi oranda tasarruf fazlası olma gerekliliği gibi bir yaklaşımın sergilendiğine dikkat çeken Aydemir, "Bu düşünce doğru değil, şu an Varlık Fonu'na sahip 49 ülke bulunuyor. Bu ülkelerin yüzde 67'si, yani üçte ikisi bu varlık fonlarını 2000 ile 2015 arası tarihlerde oluşturdular. Bu ülkeler arasında Papua Yeni Gine, Güney Afrika, Karayipler bulunuyor. Ve ilginçtir şu an G-20 ülkeleri arasında bu neviden ulusal varlık fonu olmayan tek ülke Türkiye. Bu noktada bazı kesimlerin itiraz ifadelerinde dillendirdikleri cari açık tespitinin de bu bağlamda doğru olmadığını söyleyelim. Zira G-20 ülkeleri arasında da öyle ya da böyle cari açık veren ülkeler var. Bunların da varlık fonları bulunuyor" diye konuştu.