SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti'li Aslan: 'Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur'
12.02.2017 14:38:13

AK Parti'li Aslan: 'Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur'

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak' şeklindeki sözlerine karşı, 'Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur. Çok net ifade ediyorum' dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak" şeklindeki sözlerine karşı, "Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur. Çok net ifade ediyorum" dedi.

Tokat'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından Seyirtepe'de düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya gelen AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, Coşkun Çakır ve Celil Göçer gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Aslan, referandum sürecini değerlendirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "asıl pranga demokrasi değişikliği ile vurulacak" şeklinde sözleri ile ilgili basın mensuplarının sorusuna Aslan şöyle cevap verdi: "Sistemin sahibi kim? CHP. Yani 1960 ihtilalinin arkasındaki en büyük irade ve 1961 anayasası ile Türkiyeyi vesayet odaklarına halk iktidarını demokratik meşrutiyet almadan denetlemeye sahip olan odaklara teslim eden CHP, şimdi kurduğu sistem çöküyor ve değişiyor olmasından rahatsız. O yüzden her şeyi söyler. Sabahtan akşama kadar Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka söylediği hiçbir şey yok. Vallahi yalan makinesi bağlasanız makine şaşırır ne yapacağını. Her şeyi yalan, her cümlesini başından sonuna alın yalan. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir sözün ne siyasette ne de halkta karşılığı yok. Olsaydı 7 yıl önce genel başkanı olduğu partiye hiç olmasa yüzde 1 oy artışı sağlardı. Demek ki bu halk Kılıçdaroğlu'nun ve onun ortaya koyduğu zihniyetin toplumsal bir karşılığı olmadığını gösterdi. Çırpınıyor çünkü 60 yıl önce kurdukları sistem Türkiyeyi tıkadı ve artık halk bu sistemi değiştirmek istiyor. Buna karşıda elbet çırpınacak, yalan doğru kendince bir şeyler ifade etmeye çalışacak. O yüzden demokrasiye pranga vuruluyor, 'neresine vuruluyor?' Şimdi çıkıyor diyor ki; 'kışlaya, camiye, okula siyaset girecek' diyor. Neresinde yazıyor bu anayasa değişliğinin hangi maddesinin hangi hükmü camiye, kışlaya, okula siyasetin gireceğini gösteriyor orayı göster. Nerede yazıyor bunu göster? 'Efendim her şey bir adamda toplanacak ya.' Toplanmayacak yok böyle bir şey. Onu göster nerede?"

"Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur"

CHP'nin söylemlerinin baştan aşağı yalan olduğunu ileri süren Aslan, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yalanların her birini de tek tek biz milletimize anlatacağız. Maalesef şu anda Türkiye'nin en büyük yalancısı Kılıçdaroğlu'dur. Çok net ifade ediyorum. Bu konuda da sözümüzü esirgeyeceğimizi zanneden varsa görecekler sözümüzü esirgemeyeceğiz. Siyasi nezaketi olmayan insanların siyasi nezaket bekleme hakları yoktur. O yüzden de siyasi nezaketten yoksun olan Kılıçdaroğlu bundan sonra aynı üslupla AK Parti camiasından cevabını alır ve alacaktır."

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da AK Parti'li Aslan'ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerini destekleyerek, "Yüzde 100 bildiğiniz bir konu da gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor ve buna kendi milletvekillerini inandırıyor. Şimdi buna benzer konularda ne diyorlar? Yasama yetkisini ortadan kaldıracağım. Şu anda kanun tekliflerini milletvekilleri yapıyor ama hiçbir zaman milletvekillerinin teklifleri kanunlaşmaz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler

12.02.2017 15:27:51
Aleix Vidal sezonu kapattı
Aleix Vidal sezonu kapattı
Alaves maçında ayak bileğinden sakatlanan Barcelonalı Aleix Vidal'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
12.02.2017 15:22:14
TBMM mesai yapacak
TBMM mesai yapacak
Meclis bu hafta, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak.
12.02.2017 15:06:29
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı
Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalındaki bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
12.02.2017 14:46:07
Başkent'te MLKP operasyonu
Başkent'te MLKP operasyonu
Ankara'da MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
12.02.2017 12:55:19
'İstenmeyen mesajlara' 8,3 milyon lira ceza
'İstenmeyen mesajlara' 8,3 milyon lira ceza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 'istenmeyen ticari ileti' şikayetleri nedeniyle ilgililere geçen yıl 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı, 2015'ten bu yana keislen ceza miktarı ise 8,3 milyon liraya ulaştı.
12.02.2017 12:53:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları