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AK Parti'li Akdoğan Keçiören'de yeni anayasa değişikliğini anlattı
17.02.2017 12:04:56

AK Parti'li Akdoğan Keçiören'de yeni anayasa değişikliğini anlattı

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemini işaret ederek, 'Bu bir ihtiyaç, ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu AK Parti'ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan'ın meselesi de değil. Türkiye'nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu' dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemini işaret ederek, "Bu bir ihtiyaç, ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu AK Parti'ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan'ın meselesi de değil. Türkiye'nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu" dedi.

Nisan ayında yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesi Keçiören Belediyesi, "Anayasa Değişikliği ve Güçlü Türkiye" konferansı düzenledi. Necip Fazıl Sahnesi'nde gerçekleştirilen konferansa eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan konuşmacı olarak katılırken, konferansı izleyenler arasında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Belediye Meclis üyeleri, STK temsilcileri ve muhtarlar yer aldı.

Mevcut parlamenter sistemin tıkanıklığa yol açtığını belirten Yalçın Akdoğan, 15 Temmuz 2016'da milletin darbe girişimini püskürterek kurgulanan bir oyunu bozduğunu ve bir vesayet düzenini sonlandırdığını söyledi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için yapısal bir dönüşümün yanı sıra asker-sivil ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini kaydeden Akdoğan, cumhurbaşkanlığı sistemi için, "Bu bir ihtiyaç, ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu AK Parti'ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan'ın meselesi de değil. Türkiye'nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu. 'Cumhurbaşkanını halk seçsin' dediğimiz gün, buna karar verdiğimiz gün, Türkiye'nin idari sisteminin geleceğine müdahale edilmiş oldu. İşte bugün yapılan, o gün yapılması gereken bir işlemin tamamlanması durumudur. Uzun yıllardır konuşulan bir konunun halledilmesi meselesidir" dedi.

"Yürütmede iki başlılık var"

Geçmişte aralarında Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş'in de bulunduğu pek çok siyasi liderin bu meseleyi gündeme getirdiğini vurgulayan Akdoğan, "Türkiye'de yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır, başbakan hükümetin başıdır. İki tane yürütme organının başında da halkın seçtiği kişiler var. Cumhurbaşkanı çıkacak vaatlerde bulunacak aday olduğunda. Yürütmede iki başlılık kabul edilebilir bir şey değildir. Geçmişten bu yana Erbakanlar bunu gündeme getirirken icraya kuvvet kazandıralım, sürat, etkinlik kazandıralım diye bunu istediler. Bunun bir ihtiyaç olduğunu söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türk siyasi tarihinin en önemli projesi"

Yalçın Akdoğan'a Keçiörenliler adına "Hoş geldiniz" diyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türkiye'nin çok önemli bir sürecin içerisindeolduğuna dikkat çekerek, "Türk siyasi tarihinin en önemli projesi gerçekleşiyor. Uzun zamandır tartışılan, konuşulan, aslında Türkiye'nin önünü açmak için, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir motor olacak, Türkiye'deki yönetim sistemini değiştirecek olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimiz ile alakalı Sayın Akdoğan'ın hem konuşmalarından hem bilgilerinden istifade edeceğiz" dedi.

Akdoğan'ın uzun süre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptığını ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Ak, "Böyle toplantılarımız devam edecek, hem yeni sistem ile ilgili bilgilendirme yaparken, kendi donanımımızı artırırken, aynı zamanda bu değerlerimizi, bu birikimlerimizi de gençlerimizle buluşturmuş oluyoruz. Yalçın Akdoğan Türk siyasi hayatında hakikaten önemli siyasi donanıma sahip olan ilim insanlarından bir tanesi. Akademisyen kimliği de var. Kendisinin bu birikiminden inanıyorum ki Keçiörenliler olarak faydalanacağız" diye konuştu.

Konferansı izleyen AK Parti Keçiören Gençlik Kolları da oturdukları koltuklarda "Erdoğan ve Evet" kareografisi gerçekleştirdi. Programın sonunda "Evet" pankartı ile toplu hatıra fotoğrafı çektirilirken, katılımcılara Keçiören Belediyesi tarafından Akdoğan'ın "Asker Sivil İlişkileri ve Kumpastan Darbeye FETÖ" adlı kitabı hediye edildi.
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