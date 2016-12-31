31.12.2016 12:26:27

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın yeni yıl mesajı

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, insanları birbirine kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha güvenle bakarak yeni bir yıla daha girmenin haklı sevincini yaşadıklarını belirtti.

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AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, insanları birbirine kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha güvenle bakarak yeni bir yıla daha girmenin haklı sevincini yaşadıklarını belirtti.AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 15 Temmuz'da milletin iradesini, kendi iradesi sayan, darbeyle, terörle, şiddetle devletini ele geçirebileceklerini sananlara bu milletin açık bir mesaj verdiğini söyledi.AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Dünya'nın dört bir yanında devam etmekte olan savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir.Ne mutlu bizlere ki milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak, geleceğe daha bir güvenle bakarak yeni bir yıla daha giriyoruz. 15 Temmuz'da Milletimiz; kendi iradesini hiçe sayan, darbeyle, terörle, şiddetle devletini ele geçirebileceğini sananlara açık bir mesaj vermiştir" dedi.Bu ruh, milletin iradesinin ve duruşunun dışa vurumudur. Yıllar geçtikçe bunu çok daha iyi anlayacağız diyen Çalkın, mesajında şu ifadelere yer verdi:"2017 yılında, ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Karsımızın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi, en önemli hedefimiz olacaktır. Bu konuda, tüm kamu kurum-kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ilimizin bir bütün olarak ortak bir iradeye sahip olması, en büyük gücümüzdür. Bu birlik ruhunun yeni yılda da devam edeceğine olan güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, rahmet ve saygıyla anıyor, yeni yılın tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Karslı hemşerilerimin, Kars'ta görev yapmakta olan kamu ve özel sektör çalışanlarının, kolluk görevlilerimizin ve basın mensuplarının yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."