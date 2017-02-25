25.02.2017 21:10:10

Ak Parti kampanya şarkılarını tanıttı

Referanduma her geçen gün daha da yaklaşırken Ak Parti, sahada kullanacağı şarkıları tanıttı.

TİMETURK | HABER MEKREZİ



Ak Parti, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kampanya tanıtım töreninde, halkoylamasında kullanacağı şarkılarını kamuoyu ile paylaştı. Klip eşliğinde sunulan şarkılar büyük beğeni kazandı.

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Ak Parti'nin halkoylaması kampanya şarkılarının ilki Evet İle Güçlü Türkiye. Sözleri ve müziği ile şimdiden herkesin beğenisini kazanan şarkının klibinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve farklı meslek gruplarından insanlar yer alıyor.

Güçlü Türkiye ve Evet vurgusunun ön plana çıktığı şarkının finalinde ise bir sürpriz var.

O sürpriz 8 yaşındaki Azra Ecemsu Gümüş.

BAŞBAKAN İLE SAHNEYE ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, kampanya tanıtım töreninde, alkışlar eşliğinde şarkı klibinde rol alan Azra Ecemsu Gümüş ile sahneye çıktı. Küçük Azra, günün en çok konuşulan ismi oldu.

MİLYONLARCA EVET

Ak Parti, halkoylaması kampanya şarkılarının öne çıkanlarından biri de “Milyonlarca Evet” şarkısı oldu.

"Milyonlarca Evet" şarkı klibi, hikayesi ve prodüksiyonu ile herkesin beğenisini kazandı. Binden fazla insanın rol aldığı klip, Anadolu'nun bir köyünde başlıyor ve büyük bir konvoy eşliğinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda son buluyor.

Coşkulu kalabalıklar eşliğinde Türkiye'nin mega projelerine ve Yenikapı Ruhu'na gönderme yapan şarkının finalinde ise güçlü bir evet vurgusu var.

Binden fazla oyuncunun rol aldığı, kampanya sloganları ile giydirilen farklı tonajlarda 100'e yakın aracın kullanıldığı klibin hazırlanması 9 gün sürdü. Klibin çekimlerinde ise 2 Alexa kamera ve 2 drone-flycam kullanıldı.

Ak Parti'nin mitinglerde ve meydanlarda “Milyonlarca Evet” şarkısını sıklıkla kullanılacağı ifade edildi.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Ak Parti'nin bugüne kadar yapılan tüm seçim kampanyalarını yöneten Arter Ajans Başkanı Cevat Olçok, iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Hazırladıkları şarkıların herkesi kucaklayan, birlik ve beraberliğe davet eden şarkılar olduğunu ifade eden Olçok, kampanya boyunca olumlu havanın devam edeceğini söyledi.





Şarkıların sözleri şöyle:

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

BİZ İRİYİZ DİRİYİZ,

BİZ BERABER KARDEŞİZ

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

OLSUN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

EKMEĞİM AŞIMSIN BENİM

TOPRAĞIM SUYUMSUN BENİM

EVİM OCAĞIM UMUDUM YARINIM

CANIM ÜLKEM GÜZEL VATANIM

TEK MİLLET VE TEK BAYRAK İÇİN

TEK DEVLET VE TEK VATAN İÇİN

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TÜM ŞEHİTLER GAZİLER İÇİN

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN

ÇOCUKLAR İÇİN YARINLARIMIZ İÇİN

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TEK MİLLET VE TEK BAYRAK İÇİN

TEK DEVLET VE TEK VATAN İÇİN

HEP BİRLİKTE VERELİM EL ELE

EVET İLE GÜÇLÜ TÜRKİYE

MİLYONLARCA EVET

BİR OLDUK BİRLİK OLDUK

AYRILMAYIZ BİZ

BİR VATANDA HARMAN OLDUK

KARDEŞ OLDUK BİZ

80 MİLYON TEK BİR YÜREK

TÜRKİYE'YİZ BİZ

DİRİLİŞE EVET

YÜKSELİŞE EVET

VATAN İÇİN MİLLET İÇİN

HEP BİRLİKTE EVET/MİLYONLARCA EVET

SEVDAMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

BAŞKOYMUŞUZ BİZ

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ

TEK MİLLETİZ BİZ