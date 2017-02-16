16.02.2017 09:08:26

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan: Washington’da bir belirsizlik söz konusu

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan, Washington yönetiminin PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile ilişkisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi hakkında, Kongre üyeleriyle temaslarda bulunduklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, El Şark Forum ve German Marshall Fund tarafından ABD-Türkiye ilişkilerini ele alan bir toplantıya katıldı.

Kan, temasları hakkında AA'ya konuştu.

Görüşmelerde ekseriyetle Suriye'deki gelişmeler ve FETÖ lideri Gülen'in iadesinin konuşulduğunu belirten Kavakçı, “ABD'nin Suriye'deki tutumunun nasıl olacağı ve Türkiye'nin bakış açısının nasıl olduğu hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. FETÖ elebaşı Gülen'in Türkiye'ye iadesi en önemli konular arasında.” dedi.

"TRUMP HÜKÜMETİNİN TAM OLARAK NASIL BİR ADIM ATACAĞI NET DEĞİL''

Kavakçı, “Washington'da şu anda bir belirsizlik söz konusu. Henüz Donald Trump hükümetinin iç ve dış politikada tam olarak nasıl bir adım atacağı net değil” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Barack Obama döneminden ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetleri konusundaki çekimser tavrını hatırlatan Kavakçı, "yeni yönetimden daha ümitli olduğunu" söyledi.

Kavakçı şunları kaydetti:

“Ama henüz net bir şekilde kabine kurulmadığı için ve biz buraya geldikten sonra Ulusal Güvenlik Danışması Michael Flynn'in istifası sebebiyle şu anda Trump'ın nasıl adımlar atacağını çok net olarak göremiyoruz. FETÖ konusundan buradaki muhataplarımız haberdar. PYD'ye bakış açısında farklı bakış açımıza ilişkin olumlu bir netice çıkacağını ümit ediyoruz. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Şu anda net bir şey yok.” dedi.

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