SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: 'Teşkilatlarımız 16 Nisan referandumuna hazırdır'
12.02.2017 22:06:25

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: 'Teşkilatlarımız 16 Nisan referandumuna hazırdır'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, 'Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat gündemli olarak, İl Merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Temurci'nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşen İl Danışma Meclisine, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, MYK ve Kurucular Kurulu Üyeleri, İstanbul Milletvekilleri, İBB Başkanı Kadir Topbaş, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, SKM Başkanları, Meclis Üyeleri ve İl Hatipleri katıldı.

Divan Başkanlığını İl Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan'ın yaptığı toplantı, İl Sosyal Politikalar Başkanı Habibe Çiftcioğlu Başer'in yaptığı faaliyet sunumuyla başladı. Programda İBB Başkanı Kadir Topbaş da bir konuşma yaptı.

"Biz sadece İstanbul için, sadece Türkiye için siyaset yapmıyoruz"

"Bizler gök kubbede hoş bir seda bırakmak için, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece İstanbul için, sadece Türkiye için siyaset yapmıyoruz. İnsan onuru, demokrasi, hak ve özgürlükler; bizim siyasetimizde olmazsa olmazlardır. Bizler bir davaya inanmış, mücadele eden neferleriz. Sorumluluğumuz sadece ülke coğrafyasıyla sınırlı değil. Ülkemizde üç milyon ve İstanbul'da beş yüz bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. İmparatorluklara başkentlik yapmış bir şehrin neferleriyiz. Elbette kapımız ve yüreklerimiz, ümmet coğrafyasına açıktır. Biz sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bizler buraya çetin süreçlerden geçerek geldik. E muhtıra garabetini yaşadık. Sonrasında kapatma davasıyla AK Parti'nin kutlu yürüyüşü durdurulmak istendi. Gezi darbe girişimini, 17-25 Aralık darbe süreçlerini birlikte aştık. Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz."

"Bugünün CHP'si, Mustafa Kemal'in kurduğu parti değildir"

Demokrasilerde ana muhalefetin önemli olduğunu, siyaseten bir duruşu olması gerektiğini vurgulayan Dr. Temurci, "Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde bahsettiği Türkiye'nin tam bağımsızlığı için AK Parti mücadele ediyor. Bugünün CHP'si, Mustafa Kemal'in kurduğu parti değildir. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. CHP, Milli şef dönemini unutamamıştır. Kendine yabancılaşan bir hareket haline gelmiştir. Kartal'da, mitingte bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in posteri; diğer tarafta katil Öcalan'ın posteri. Kurtuluş Savaşı ruhunu kaybetmiş bu parti herkesle işbirliği yapabilir. İstanbul'da HDP diye bir parti görmüyoruz. Adeta onlar CHP'nin içine kaçmış durumdalar. Ülkemizin, milletimizin değerlerine karşı mücadele edenler ittifak etmiş durumdalar. Burada CHP üst yönetimi ile CHP'ye oy vermiş kardeşlerimi birbirinden ayırmamız lazım. HDP'nin üst yönetimi ile HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı birbirinden ayırmamız lazım. Milletin değerleriyle sorunu olmayan her kesime gideceğiz. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Milletimize niçin 'evet' dememiz gerektiğini anlatacağız. İnşallah 16 Nisan akşamını zaferle taçlandıracağız" dedi.

"Amacımız yerli, milli ve güçlü bir hükümet sistemi oluşturmak"

İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni Türkiye'de milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekiştirecektir. Seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecektir. Türkiye'ye özgü olan bu hükümet sistemiyle 15 Temmuz'a benzer ihanetlerin önüne geçilecektir. Daha istikrarlı, daha demokratik bir Türkiye'nin önü açılacaktır. Biz ülke için, millet için, daha güçlü bir Türkiye için 'evet'te buluşuyoruz. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep tekrarladığı, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' için evet diyoruz. Bir daha vesayetçilerin milletin iradesine saldırmaması için evet diyoruz. Bu konu milletimiz, devletimiz için beka meselesidir. Partiler ve siyaset üstü bir durumdur. Bunu anlamayan zihniyetlere milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir. 15 Temmuz'da milletimiz vesayetçilere dersini vermiştir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldıranlar; geçmişte Sultan Abdülhamit Han'a da aynı şekilde saldırdılar. Sultan Abdülhamit 33 yılda, milletine binlerce eser vermiştir. Onlar Rahmetli Adnan Menderes'e de aynısını yapmak istediler. Rahmetli Turgut Özal'a da yapmak istediler. Milletimiz, 140 yıl sonra ayağa kalktı ve Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Vesayetçilerin, ittihatçı zihniyetlerin oyunları bozulmuştur. Referandum akşamı milletimizin yazacağı tarihin adı 16 Nisan olacaktır."

"AK Parti sessiz yığınların sesi; kimsesizlerin kimidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunum öncesi yaptığı konuşmaya, "AK Parti duruşu olan bir partidir. Siyasetimizin merkezinde insan ve omurgalı siyaset var" diyerek başlayan Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler kimliği olan bir partiyiz. Muhafazakar, demokrat bir partiyiz. Yerli ve milli bir partiyiz. AK Parti'nin omurgası teşkilatlardır. Partimizin teşkilatları güçlü ve zinde olduğu sürece inşallah, başarı ve zafer çalışmayla gelir. Biz merkezde olan bir siyasi hareketiz. AK Parti sessiz yığınların sesi; kimsesizlerin kimidir. Bu şiarla milletimize önemli hizmetlerde bulunduk. Dev eserleri hizmete soktuk. Yapamayacağımız hiçbir şeyi hiçbir ortamda söylemedik. Bizim siyaset tarzımız kuşatıcıdır. Milletin sorunları bizim sorunumuzdur. Milletimiz için önemli bir referandum sürecine doğru gidiyoruz. Neden evet demeliyiz diyenlere şunları söyleyin. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile devlet yönetiminde hızlı karar alınacak. İstikrar hakim olacak. Hem yasamayı hem de hükümet organını doğrudan millet belirleyecek. Milletin iradesine kimse zincir vuramayacak. Darbeci zihniyetler kaybedecekler. Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı olacak. Devlette iki başlılık ortadan kalkacak. Mevcut anayasamızda yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı, TBMM karşı sorumlu değildir. Evet çıkmasıyla birlikte; Cumhurbaşkanı millete ve meclise karşı sorumlu hale gelecektir. Yeni sistemde parlamento daha güçlü olacak."

Toplantı, katılımcıların güncel siyasi gelişmeler, referandum hazırlıkları ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerinin ardından; protokolün sahnede eşlik ettiği 'Tabi ki Evet' kampanya şarkısının okunmasıyla sona erdi.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

TT Arena’da ’istifa’ sesleri
TT Arena’da ’istifa’ sesleri
Galatasaray taraftarı, takımın oynadığı kötü futbol nedeniyle yönetim ve Riekerink'i istifaya davet etti.
12.02.2017 21:50:47
Anneanne ve babaanneler maaş başvurusu yağdırdı
Anneanne ve babaanneler maaş başvurusu yağdırdı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ilk etapta 6 bin kişi için düşünülen o maaş için ilk 48 saatte 30 bin başvuru yapıldığını söyledi.
12.02.2017 21:42:35
Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi
Suriyeli bebek ve anneyi fareler kemirdi
Savaştan kaçıp İzmir’e gelen ve büyük bölümü zor koşullarda yaşayan Suriyeli sığınmacılar, bir de fare tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
12.02.2017 21:21:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de
Temaslarda bulunmak üzere Bahreyn’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.
12.02.2017 21:03:31
Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, IŞİD tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.
12.02.2017 20:52:54
Taraftar isyan etti, Alpay kovuldu
Taraftar isyan etti, Alpay kovuldu
Eskişehirspor yönetimi bu akşam yaptığı yönetim kurulu toplantısında Alpay Özalan'la yolları ayırma kararı aldı.
12.02.2017 20:42:05
Erdoğan Bahreyn'de resmi törenle karşılandı
Erdoğan Bahreyn'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Al Halife tarafından resmi törenle karşılandı.
12.02.2017 20:40:48
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Erdoğan: El Bab'dan sonra durmak yok
Bahçeli: Ahmaklar sistemin önünü açtı
Bahçeli: Ahmaklar sistemin önünü açtı
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
'PKK'nın tüm üs bölgelerine girildi'
Dolarda 6 ay sonra bir ilk! 2 hafta üst üste geriledi
Dolarda 6 ay sonra bir ilk! 2 hafta üst üste geriledi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları