12.02.2017 22:06:25

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci: 'Teşkilatlarımız 16 Nisan referandumuna hazırdır'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, 'Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, "Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz" dedi.AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı, teşkilat gündemli olarak, İl Merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Temurci'nin ev sahipliğinde yoğun bir katılımla gerçekleşen İl Danışma Meclisine, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Anayasa Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, MYK ve Kurucular Kurulu Üyeleri, İstanbul Milletvekilleri, İBB Başkanı Kadir Topbaş, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, SKM Başkanları, Meclis Üyeleri ve İl Hatipleri katıldı.Divan Başkanlığını İl Teşkilat Başkanı Celal Erdoğan'ın yaptığı toplantı, İl Sosyal Politikalar Başkanı Habibe Çiftcioğlu Başer'in yaptığı faaliyet sunumuyla başladı. Programda İBB Başkanı Kadir Topbaş da bir konuşma yaptı."Biz sadece İstanbul için, sadece Türkiye için siyaset yapmıyoruz""Bizler gök kubbede hoş bir seda bırakmak için, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz sadece İstanbul için, sadece Türkiye için siyaset yapmıyoruz. İnsan onuru, demokrasi, hak ve özgürlükler; bizim siyasetimizde olmazsa olmazlardır. Bizler bir davaya inanmış, mücadele eden neferleriz. Sorumluluğumuz sadece ülke coğrafyasıyla sınırlı değil. Ülkemizde üç milyon ve İstanbul'da beş yüz bin Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. İmparatorluklara başkentlik yapmış bir şehrin neferleriyiz. Elbette kapımız ve yüreklerimiz, ümmet coğrafyasına açıktır. Biz sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bizler buraya çetin süreçlerden geçerek geldik. E muhtıra garabetini yaşadık. Sonrasında kapatma davasıyla AK Parti'nin kutlu yürüyüşü durdurulmak istendi. Gezi darbe girişimini, 17-25 Aralık darbe süreçlerini birlikte aştık. Bugün teşkilatlarımız her kademesiyle 16 Nisan referandumuna hazırdır. Teşkilatlar olarak bu konuda üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz.""Bugünün CHP'si, Mustafa Kemal'in kurduğu parti değildir"Demokrasilerde ana muhalefetin önemli olduğunu, siyaseten bir duruşu olması gerektiğini vurgulayan Dr. Temurci, "Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde bahsettiği Türkiye'nin tam bağımsızlığı için AK Parti mücadele ediyor. Bugünün CHP'si, Mustafa Kemal'in kurduğu parti değildir. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. CHP, Milli şef dönemini unutamamıştır. Kendine yabancılaşan bir hareket haline gelmiştir. Kartal'da, mitingte bir tarafta Gazi Mustafa Kemal'in posteri; diğer tarafta katil Öcalan'ın posteri. Kurtuluş Savaşı ruhunu kaybetmiş bu parti herkesle işbirliği yapabilir. İstanbul'da HDP diye bir parti görmüyoruz. Adeta onlar CHP'nin içine kaçmış durumdalar. Ülkemizin, milletimizin değerlerine karşı mücadele edenler ittifak etmiş durumdalar. Burada CHP üst yönetimi ile CHP'ye oy vermiş kardeşlerimi birbirinden ayırmamız lazım. HDP'nin üst yönetimi ile HDP'ye oy vermiş vatandaşlarımızı birbirinden ayırmamız lazım. Milletin değerleriyle sorunu olmayan her kesime gideceğiz. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Milletimize niçin 'evet' dememiz gerektiğini anlatacağız. İnşallah 16 Nisan akşamını zaferle taçlandıracağız" dedi."Amacımız yerli, milli ve güçlü bir hükümet sistemi oluşturmak"İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci, sözlerini şöyle tamamladı:"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yeni Türkiye'de milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekiştirecektir. Seçimden mutlaka tek başına iktidar çıkacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecektir. Türkiye'ye özgü olan bu hükümet sistemiyle 15 Temmuz'a benzer ihanetlerin önüne geçilecektir. Daha istikrarlı, daha demokratik bir Türkiye'nin önü açılacaktır. Biz ülke için, millet için, daha güçlü bir Türkiye için 'evet'te buluşuyoruz. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hep tekrarladığı, 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' için evet diyoruz. Bir daha vesayetçilerin milletin iradesine saldırmaması için evet diyoruz. Bu konu milletimiz, devletimiz için beka meselesidir. Partiler ve siyaset üstü bir durumdur. Bunu anlamayan zihniyetlere milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir. 15 Temmuz'da milletimiz vesayetçilere dersini vermiştir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldıranlar; geçmişte Sultan Abdülhamit Han'a da aynı şekilde saldırdılar. Sultan Abdülhamit 33 yılda, milletine binlerce eser vermiştir. Onlar Rahmetli Adnan Menderes'e de aynısını yapmak istediler. Rahmetli Turgut Özal'a da yapmak istediler. Milletimiz, 140 yıl sonra ayağa kalktı ve Cumhurbaşkanına sahip çıktı. Vesayetçilerin, ittihatçı zihniyetlerin oyunları bozulmuştur. Referandum akşamı milletimizin yazacağı tarihin adı 16 Nisan olacaktır.""AK Parti sessiz yığınların sesi; kimsesizlerin kimidir"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunum öncesi yaptığı konuşmaya, "AK Parti duruşu olan bir partidir. Siyasetimizin merkezinde insan ve omurgalı siyaset var" diyerek başlayan Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizler kimliği olan bir partiyiz. Muhafazakar, demokrat bir partiyiz. Yerli ve milli bir partiyiz. AK Parti'nin omurgası teşkilatlardır. Partimizin teşkilatları güçlü ve zinde olduğu sürece inşallah, başarı ve zafer çalışmayla gelir. Biz merkezde olan bir siyasi hareketiz. AK Parti sessiz yığınların sesi; kimsesizlerin kimidir. Bu şiarla milletimize önemli hizmetlerde bulunduk. Dev eserleri hizmete soktuk. Yapamayacağımız hiçbir şeyi hiçbir ortamda söylemedik. Bizim siyaset tarzımız kuşatıcıdır. Milletin sorunları bizim sorunumuzdur. Milletimiz için önemli bir referandum sürecine doğru gidiyoruz. Neden evet demeliyiz diyenlere şunları söyleyin. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' ile devlet yönetiminde hızlı karar alınacak. İstikrar hakim olacak. Hem yasamayı hem de hükümet organını doğrudan millet belirleyecek. Milletin iradesine kimse zincir vuramayacak. Darbeci zihniyetler kaybedecekler. Cumhurbaşkanı devletin ve yürütmenin başı olacak. Devlette iki başlılık ortadan kalkacak. Mevcut anayasamızda yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı, TBMM karşı sorumlu değildir. Evet çıkmasıyla birlikte; Cumhurbaşkanı millete ve meclise karşı sorumlu hale gelecektir. Yeni sistemde parlamento daha güçlü olacak."Toplantı, katılımcıların güncel siyasi gelişmeler, referandum hazırlıkları ve teşkilat çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerinin ardından; protokolün sahnede eşlik ettiği 'Tabi ki Evet' kampanya şarkısının okunmasıyla sona erdi.