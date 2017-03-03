03.03.2017 18:26:24

AK Parti İstanbul Gençlik kollarından STK'larla toplantı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından yoğun katılım ile STK istişare toplantısı düzenlendi.

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AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından yoğun katılım ile STK istişare toplantısı düzenlendi.118 STK ve 20 hemşehri derneğinin katıldığı programa, ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbey ve İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Av. Taha Ayhan katıldı.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması sürecinin değerlendirildiği toplantıda isteyen STK ve dernek temsilcileri kürsüde görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. İstişare kültürünün gelişmesi açısından son derece yararlı olan toplantı, İl Başkanı Taha Ayhan'ın kapanış konuşması ile son buldu.