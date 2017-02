12.02.2017 08:15:02

AK Parti İlçe Başkanları toplantısı yapıldı

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları toplantısı düzenlendi.Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Mehmet Karadağ, il başkan yardımcıları ve ilçe başkanları katıldı. Toplantıda Nisan ayında gerçekleştirilecek olan yeni anayasa değişikliği referandumu süresince izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Bu süreçte teşkilat çalışmalarının önemine değinilerek, teşkilat faaliyetleri değerlendirildi.AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, sürekli kriz üreten, sürekli milleti üzen, meşgul eden, devleti örseleyen bir sistemde ısrar etmenin anlamının olmadığını söyledi.'Türkiye'nin yönetim sistemi konusunda radikal bir yol ayrımına neden geldik' diye soran Karadağ, "Her şey güllük gülistanlık, her şey yolunda giderken bir sabah kalkıp hadi ülkenin yönetim sistemini değiştirelim demedik. Bunun bir arka planı var. Bunun arka arkaya gelen birçok sebebi var. Bu noktaya hem çok daha uzun bir tarihsel arka planın tezahürü olarak, hem de son 14 yılın acı tecrübelerinin gösterdiği çıkış yolu olarak geldik. Biz mevcut sistemde defalarca darbeler, cuntalar, siyasi krizler, sosyal krizler, ekonomik yıkımlar, terör olayları yaşadık. Onun için diyoruz ki; artık yeter. Artık söz de karar da milletindir. Sürekli kriz üreten, sürekli milleti üzen, meşgul eden, devleti örseleyen bir sistemde ısrar etmenin anlamı yok. Cumhuriyet baki ama yönetim sisteminin miadı dolmuştur. Çözüm, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'nin rejim problemi yoktur. Türkiye, rejimine İstiklal Savaşından sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edilerek 1923'te karar vermiştir" dedi.Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için 'evet' diyerek sandığa gideceklerini açıklayan Karadağ, referandum sürecinde Çorum'u baştan başa dolaşarak vatandaşlarımızla buluşacaklarını, bütün evleri ziyaret ederek vatandaşlara daima doğruyu anlatacaklarını dile getirdi.Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için herkese çok büyük görevler düştüğünü anlatan Karadağ, "Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacaklar. Her an halkın içinde olacağız. Gündüz sokakta, düğünde, cenazede, akşam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacağız. Genel başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da dediği gibi 'Millet için, millet adına evet diyeceğiz. Milletimiz evet dediği için evet diyeceğiz. Milletimize yeniden siyasetimizi, hizmetlerimizi aydınlık Türkiye hedeflerimizi anlatacağız. Aşkla heyecanla çalışarak hizmet ettiğimiz insanlara yeniden davamızı anlatarak açıklayacağız. Cumhuriyetimizi tam bir demokrasiyle taçlandıracağız. Milletimizle bir kez daha kucaklaşmış olacağız" diye konuştu.AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" kitapçığını ilçe başkanlarına dağıtan Karadağ, ilçe başkanlarından 18 maddelik anayasa teklifini ezbere bilmelerini ve ilçe başkalarının sorulacak sorulara ancak bu şekilde cevap verilebileceğini sözlerine ekledi.AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise, referandumda Türkiye'nin geleceğinin oylanacağını belirtti.Çorum teşkilatında kan değişimiyle birlikte gözle görülür bir hareketlenme yaşandığını kaydeden Ceylan, bu hareketliliği İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ'a borçlu olduklarını ifade ederek Karadağ'a teşekkür etti.Bu hareketliliğin referanduma da yansımasının olumlu olacağına inandığını söyleyen Ceylan, "Referandum günü teşkilatların bu yoğun çalışmalarının meyvesini toplayacağız. Başarılı bir referandum geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.