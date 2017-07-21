21.07.2017 09:27:21

AK Parti İlçe Başkanının aracına saldırı

AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’in aracına, park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Vilları'nda bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'e ait iş yerinin önünde meydana geldi.

Saldırı sonrası araçta hasar oluştu. İş yerinden çıktığı sırada durumu fark eden Gezer, polisi aradı.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.