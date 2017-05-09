10.05.2017 10:05:05

AK Parti İl Yönetimi Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette 16 Nisan Referandumu süreci değerlendirildi. Başkan Mustafa Çelik, referandum sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışmanın neticesinin alındığını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve İl Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette 16 Nisan Referandumu süreci değerlendirildi. Başkan Mustafa Çelik, referandum sürecinde birlik ve beraberlik içinde çalışmanın neticesinin alındığını söyledi.İl Yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 16 Nisan referandumunda güzel bir seçim kampanyası yaptıklarını belirtti. Başkan Mustafa Çelik'in de desteğiyle birlik beraberlik içinde çalıştıklarını vurgulayan Özden, Başkan Çelik'e verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de, referandumun önemini vurgulayarak, "15 Temmuz sürecinde konu vatan ve millet olunca ideolojik farklılık gözetmeksizin millet meydanlara nasıl koştuysa 16 Nisan da çok önemliydi ve yüzyılın dönüm noktasıydı. Dolayısıyla herhangi bir parti ayrımı yapmaksızın çalışmak zorundaydık. İlk defa sivil meclisin yaptığı Anayasa metnini halkımız onayladı. Böyle bir çalışmada emeğimizin olması gerekiyordu. Belediye hizmetlerini aksatmadan katkı vermeye gayret ettik. Hamdolsun ki birlik beraberlik içinde çalışmanın ve şehrimizdeki uyum kültürünün sonucunu aldık" dedi.Başkan Çelik, yaptıkları başarılı çalışma nedeniyle AK Parti teşkilatlarına da teşekkür etti.