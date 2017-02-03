03.02.2017 14:00:12

AK Parti İl Yönetim Kurulu'ndan Değerlendirme ve İstişare toplantısı

Çanakkale'de, AK Parti İl Yönetim Kurulu tarafından 1'nci yıl Değerlendirme ve İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, bir yıllık görev süresi içindeki çalışmaları değerlendirdi.

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Çanakkale'de, AK Parti İl Yönetim Kurulu tarafından 1'nci yıl Değerlendirme ve İstişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, bir yıllık görev süresi içindeki çalışmaları değerlendirdi.Bir otelde düzenlenen basın toplantısına AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Babacanoğlu, Yerel Yönetimler Birim Başkanı Tülay Ömercioğlu, STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Timur Ay, Medya Tanıtım Birim Başkanı Murat Tek, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saime Aydoğan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mefail Ceyhan ve partililer katıldı.Toplantıda AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, 3 Mart 2016 tarihinden bu yana göreve geldikten sonra bir yıllık çalışmalarını anlattı. AK Parti yönetimi olarak Çanakkale'yi merkezden ibaret görmediklerini belirten Karadağ, Çanakkale'yi 12 ilçe, 11 belde ve 574 köyden oluşan bir bütün olarak gördüklerini söyledi.' Artık sözde, kararda milletimizindir'TBMM'den geçen Anayasa değişikliği sonrası başlayacak referandum sürecini de değerlendiren Karadağ, seçime en hazır partinin AK Parti olduğunu ifade etti. Referandum sürecinin yerel veya genel seçim olmadığını belirten Karadağ, "AK Parti'nin ve AK Parti teşkilatının kararı, güçlü bir Türkiye için sandıktan evet çıkmasıdır. Bizler bu uğurda kapı kapı dolaşarak, neden evet çıkması konusunda düşüncelerimizi halkımız ile paylaşacağız. Değişiklik yapıla yapıla adeta yamalı bohçaya dönene 1982 Anayasamızda, Türk siyasi tarihinin en kapsamlı değişikliğini inşallah bu kez bu paketle yapacağız. Konu ile ilgili Milletvekillerimiz üzerine düşeni yaptılar. Artık sözde, kararda milletimizindir. Bizler milletimizin kararını hep baş tacı yaptık. Hep milletimizin kararını baş tacı olduğunu bulunduğumuz her platformda dile getirdik" dedi.'Sandıktan 'Evet' çıkması için gece gündüz çalışacağız'Anayasa değişikliği konusuyla ilgili gerçekleştirilecek olan referandumda 'Evet' ve 'Hayır' diyen tarafları bir kenara koyup, insanlarımız düşünse sadece bu yönüyle bile neden Evet demesi gerektiğinin içini dolduracaklarını ifade eden Karadağ, "Taraflara bakıyorsunuz, CHP, HDP, PKK, YPG, Ermeni lobisi, DHKP-C v FETÖ 'Hayır' diyor. İşte sadece bu yönüyle baktığımızda bile 'Evet' demenin ne kadar önemli buradan anlayabilirsiniz. Bizle AK Parti teşkilatları olarak Milletvekillerimiz ve yönetim kurullarımız ile birlikte sandıktan 'Evet' çıkması için gece gündüz çalışacağız. Çalışmalarımıza birçok ilden önce başladık. Gerek yönetim kurulumuz, gerek İl Genel Meclis üyelerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz, Merkez İlçe Başkanlığımız, İlçe ve Belde teşkilatlarımız daha güçlü bir Türkiye için biz 'varız' diyerek, çalışmalarına başladılar. Önümüzde 2,5 aylık bir süreç var. Bu süreçte, inşallah Çanakkale genelinde gidilmedik bölge, sıkılmadık el, anlatmadığımız madde kalmayacak. Durmak yok, yola devam diyoruz. Büyük bir Türkiye için, güçlü bir Türkiye için" diye konuştu.Toplantı soru ve cevap kısmıyla sona erdi.