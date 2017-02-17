SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ak Parti il Başkanı Keskin Cumayeri'nde sıkmadık el bırakmadı
17.02.2017 22:51:18

Ak Parti il Başkanı Keskin Cumayeri'nde sıkmadık el bırakmadı

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesine gitti. Keskin, Cumayeri ilçesinde adeta sıkmadık el bırakmadı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesine gitti. Keskin, Cumayeri ilçesinde adeta sıkmadık el bırakmadı.

Halkın içinde olmaya önem verdiğini her fırsatta dile getiren AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ilçe ziyaretleri kapsamında Cumayeri ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İl Yönetim Kurulu üyeleri ile Cumayeri ilçesine giden Keskin'i İlçe Başkanı Musa Birdal, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları, Belediye Başkanı Recep Tuna, İGM üyeleri ve teşkilat üyeleri karşıladı.

İlk olarak AK Parti Cumayeri İlçe teşkilatına giderek teşkilat üyeleri ile toplantı yapan Keskin Düzce teşkilatlarının başarılı işlere imza attığına dikkat çekti. Ev sohbetlerinin 81 ile yayılmasını Düzce'nin sağladığını söyleyen Keskin, "1 Kasım seçimleri öncesinde bin 750 ev ziyaretini Gençlik ve Kadın Kollarımız gerçekleştirdi. 81 il içinde nüfus ortalamasına bakıldığında ilimiz ev sohbetlerinde birinci sırada yer almaktadır. Yani biz daha çok insana ulaştık ve onlara davamızı anlattık. Referandum sürecinde de aynı bilinç ve sorumluluk ile çalışacağız. Anayasa değişikliğini ve neden Cumhurbaşkanlığı Sisteminin olması gerektiğini herkese anlatacağız. Sizlerden de bu başarılı çalışmalara devam etmenizi istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"Esnafları tek tek gezdi"

Keskin ardından ilçede esnaf ziyaretleri yaptı. Esnaflarla birlikte hem gündem değerlendirmesi hem de sorunlarını dinleyen Keskin, özellikle tarım konusunda fikir alışverişi yaptı. Cumayeri ilçesinde berberden, elektrik dükkanına, kahvehaneden kasaba kadar tüm esnafları ziyaret eden Keskin ve beraberindeki heyet, ilçe merkezindeki vatandaşlarla da sohbet etti.

"Düzce'nin hafızasını oluşturuyoruz"

Esnaf ziyaretinin ardından Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odasını ziyaret eden Keskin, muhtarlarla toplantı yaptı. Muhtarlarla istişare yapmanın önemine değinen Keskin, "Size daha önce dağıtılan ve sorunlarınızı yazmanızı istediğimiz formlar bu yüzden önemli. Biz bu verileri her ay Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, Valimiz ve Bakanlık bürokratlarımızla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Dr. Faruk Özlü başkanlığında koordinasyon toplantısında masaya yatırıyoruz. Problemleri tespit edip çözüm arıyoruz. Bu formlar sayesinde Düzce'mizin hafızasını oluşturuyoruz. Neler yaptık, neler yapacağımızı görüyoruz" dedi.

Cumayeri ilçesinde Belediye Başkanı ve İlçe Başkanının uyumlu olmasından dolayı başarılı çalışmalara imza atıldığına dikkat çeken AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, "Turizm Master Planı hazırladık. Bu master plan sayesinde turizm anlamında yeni kazanç kapıları açılacaktır. Düzce'ye gelen turist bütünleşik bir turizm alanı içinde olacaktır. Sizler de bu konuda bize fikirlerinizle destek olacaksınız" diye konuştu.

"Projeler hakkında bilgi aldı"

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin daha sonra Cumayeri Kaymakamı Bekir Özen'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında istişarelerde bulundu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ve beraberindeki heyet, Cumayeri kent merkezinde yapımı devam eden Belediye binasının inşaatına giderek Belediye Başkanı Recep Tuna'dan bina hakkında bilgi aldı. Keskin, daha sonra Belediye Başkanlığına giderek projeler hakkında bilgi aldı.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Erdoğan’dan Türkmenistan'a tebrik
Erdoğan’dan Türkmenistan'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'u telefonla arayarak tebrik etti.
17.02.2017 22:23:55
Trabzonspor’dan stat açıklaması
Trabzonspor’dan stat açıklaması
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
17.02.2017 22:02:08
Mozambik’te fırtına: 7 ölü
Mozambik’te fırtına: 7 ölü
Mozambik'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle 7 kişi öldü.
17.02.2017 20:31:41
Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı
Kayak merkezinde 200 kişi mahsur kaldı
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 1919 rakımlı Karacadağ Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya giden yaklaşık 200 kişi, dönüşte tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
17.02.2017 20:23:43
Kuş yemleri arasından esrar çıktı
Kuş yemleri arasından esrar çıktı
Şanlıurfa'da bir kamyonda özel eğitimli köpekle yapılan aramada, kuş yemleri arasına gizlenmiş 244 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.
17.02.2017 20:03:54
1 ton patlayıcı imha edildi
1 ton patlayıcı imha edildi
Mardin- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, imha edildi.
17.02.2017 19:48:16
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı
Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde imzalar atıldı
Savunma Sanayii Müsteşarlığınca yürütülen Modern Piyade Tüfeği Projesi kapsamında, Müsteşarlık ile Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ firması arasında 'MPT-76 İmalat Sözleşmesi'nin imzaları atıldı.
17.02.2017 19:17:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
ANAR Genel Müdüründen referandum tahmini
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
TSK: El Bab’da PYD’yi vurduk
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Hüseyin Gülerce: Hitler ile benzer çok yanı var!
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
FETÖ: 2025'te dünya bize tabi olacak
Şanlıurfa'da şiddetli patlama
Şanlıurfa'da şiddetli patlama
Merkez Bankası müdahalesi doları düşürdü
Merkez Bankası müdahalesi doları düşürdü
Cuma hutbesi diye Zaman köşe yazısını okumuşlar
Cuma hutbesi diye Zaman köşe yazısını okumuşlar
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları