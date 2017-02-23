23.02.2017 13:10:40

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden TÜRGEV'de

Türgev tarafından her ay düzenlenen konferansın konuğu Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden oldu.

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Türgev tarafından her ay düzenlenen konferansın konuğu Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden oldu.27 Mayıs 1960 Darbe Anatomisi isimli konferansa katılan AK Parti İl Başkanı Özden 27 Mayıs darbesine karşı çıkmanın bir erdem olduğunu ifade etti. Özden konuşmasında ' 27 Mayıs Darbesi darbelerin başıdır, anasıdır. 27 Mayıs olmasaydı 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve hatta 27 Nisan 15 Temmuz bile olmayacaktı. Belinde silah olan askerin, kendini memleketin tek sahibi olarak görme alışkanlığı 27 Mayıs'la pekişti. Darbe kışkırtıcılığı, 27 Mayıs'la birlikte aydınların milli sporu haline geldi. Anayasaları ancak darbeciler yapar" anlayışı, 27 Mayıs'la birlikte doğdu" dedi.Özden, konuşmasına askerin kışladan çıkma geleneğini 27 Mayıs'ta başlattığını bildirdi. Konuşmaların ardından 27 Mayıs Darbesi ve güncel soruları cevaplayan Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden 'inşallah bundan sonra bir başka darbe ve kalkışmalarla ülkemiz karşı karşıya gelmez. 15 Temmuz'dan sonra artık askeri rejim yanlıları bu tür kalkışmaların halk tarafından kabul gördüğünü anlamıştır. Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir" diye konuştu.